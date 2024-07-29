奧運網球》夢幻對決成絕響？喬科維奇淘汰納達爾寫2大紀錄

喬科維奇與納達爾生涯第60次對決由喬科維奇獲勝。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾維亞頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）今在巴黎奧運網球男單32強以6：1、6：4力退西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），由於此役極有可能就是兩人生涯最後一次交手，也讓不少球迷既感動又不捨。

喬科維奇開賽即展現強大宰制力，雖然第二盤中段遇到納達爾反撲，仍花費1小時42分鐘就收下16強門票，「蠻牛」生涯在法國網球公開賽的場地羅蘭加洛斯一共打了117場比賽僅輸掉5場，有3場是輸給喬帥。

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根據《OptaAce》指出，喬科維奇生涯對決納達爾60次拿下31勝，是公開化年代以來男單球員面對相同對手的勝場數紀錄，另外，喬帥生涯在奧運男單賽場已經拿下15勝，締造網球項目在1988年漢城奧運重返五環殿堂後的新猷。

喬科維奇自2008北京奧運後無役不與，迄今只有一面銅牌，本屆將繼續朝金牌目標邁進，納達爾被認為今年可能是五環殿堂最後一舞，則要繼續與同胞後輩艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）拚戰男雙。

持續受到傷勢所擾的納達爾，生涯可能已經接近尾聲，若與喬科維奇的對決次數就此停留在60次，就會讓三巨頭交手次數擁有絕妙的巧合，因為納達爾生涯與費德爾（Roger Federer）交手40次，喬帥與費爸則是過招50次。

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