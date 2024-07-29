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奧運》克服爆胎危機、最後一圈神逆轉 皮德科克衛冕越野登山車賽金牌

2024/07/29 23:15

皮德科克成功衛冕越野登山車賽金牌。（歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕英國名將皮德科克（Tom Pidcock）今天在巴黎奧運男子越野登山車賽，克服前輪爆胎意外，在最後一圈上演驚天大逆轉奪金，成為自2008年法國車手阿布薩隆（Julien Absalon）之後，首位在這個項目完成衛冕的選手，這也是英國第2金。

明天將滿25歲的皮德科克在巴黎奧運男子越野登山車賽展現驚人技術，他在第四圈爆胎失去領先位置，而且最多曾落後法國車手39秒，但他急起直追，在最後一圈追到位居領先的地主車手克瑞斯奇（Victor Koretzky），兩人展開纏鬥互有領先，更差點相撞，兩位車手在決勝階段選擇不一樣的路線，最終皮德科克一馬當先，以1:26:22逆轉奪金，克瑞斯奇屈居銀牌，南非車手哈瑟利（Alan Hatherly）則是收穫銅牌。

皮德科克在上屆東京奧運首度奪金，他在本屆完成衛冕，成為自2008年法國車手阿布薩隆之後，首位在這個項目完成2連霸的選手，法國在男女項目都有人站上頒獎台，賽史頭一遭，哈瑟利則是勇奪非洲在該項目的首面獎牌。

皮德科克成功衛冕越野登山車賽金牌。（歐新社）

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