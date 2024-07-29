MLB》去年被老虎拿去換李灝宇 無安打右投今年被衛冕軍賣給皇家

羅倫森被遊騎兵交易給皇家。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年在季中交易被老虎隊拿去與費城人換取李灝宇的明星右投羅倫森（Michael Lorenzen），在今年效力衛冕軍遊騎兵的他再度於季中交易大限前被交易，將轉戰堪薩斯皇家隊。

羅倫森在去年於老虎隊入選明星賽，並在季中交易大限被拿去與費城人隊換取李灝宇，但在費城人時期表現不佳，雖在轉戰費城人的第二場比賽就投出無安打比賽，但後續表現荒腔走板，還被移出先發輪值轉往牛棚，季末成為自由球員的他也未獲費城人續約，今年3月與衛冕軍遊騎兵簽下1年450萬美元合約。

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羅倫森本季在遊騎兵先發出賽19場有18場先發，拿下5勝6敗，防禦率3.81，主投101.2局送出75K，fWAR（勝利貢獻值）0.4。他也在今天被遊騎兵交易給皇家，換取小聯盟左投沛寧頓（Walter Pennington）。

遊騎兵雖然當賣家但並不代表會放棄賽季，目前他們以51勝55敗排在分區第3，距離第一名有4.5場勝差，但球隊近期有越來越多輪值好手回歸，包含已經回歸的塞揚強投薛哲（Max Scherzer）與丹寧（Dane Dunning），以及即將回歸的另一位塞揚好手德葛隆（Jacob deGrom）與馬利（Tyler Mahle），因此就算今天不交易，未來勢必也會有異動來清出輪值空間。

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