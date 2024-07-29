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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運羽球》不敵「麟洋配」的世界第2丹麥組合 今晚打退中國男雙也拿2勝

2024/07/29 22:52

丹麥組合阿斯特魯普（後）／拉斯姆森（前）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕今天凌晨不敵「麟洋配」李洋／王齊麟的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），今晚在巴黎奧運羽球男雙小組賽，以21：15、21：13解決世界排名第9的中國歐烜屹／劉雨辰，在小組賽戰績2勝1敗。

有5組競爭的男雙D組，世界排名11的李洋／王齊麟連續打敗2021年世錦賽金牌日本保木卓朗／小林優吾、去年世錦賽銀牌阿斯特魯普／拉斯姆森，麟洋配以2勝0敗暫居小組首位，但尚未確定晉級8強。

世界排名第2的阿斯特魯普／拉斯姆森首戰直落二打敗美國邱愷翔／尤安，只是今天凌晨鏖戰3局敗給李洋／王齊麟，今天重整旗鼓壓制歐烜屹／劉雨辰，以直落二告捷，小組賽戰績2勝1敗暫居第2。

歐烜屹／劉雨辰目前贏過邱愷翔／尤安，今天吞下敗仗小組賽戰績1勝1敗，至於保木卓朗／小林優吾0勝1敗，邱愷翔／尤安2連敗尚未開胡。

李洋／王齊麟30日對上邱愷翔／尤安、31日對決歐烜屹／劉雨辰，想晉級最佳方式就是繼續連勝，才能避免意外產生。

丹麥組合阿斯特魯普（右）／拉斯姆森（左）。（美聯社）

中國歐烜屹／劉雨辰。（美聯社）

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