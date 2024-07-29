巴黎奧運》下次換我們贏1分 湯智鈞要在個人賽討回顏面

台灣男團不敵中國。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕「常常只差1分，很多人都說要從失敗中學習經驗，但哪有那麼多時間，下一次就是換我們要贏1分!」湯智鈞很懊腦地說。台灣男子射箭團隊湯智鈞、戴宇軒、林子翔在巴黎奧運對抗賽8強，對中國以1：5的積分不敵中國隊，遭到淘汰，無緣挑戰獎牌，輸掉的2局分別只差1分和2分。

教練劉展明表示，前2棒對風向的掌握還不錯，林子翔的準度就有點偏，「而且他花了太多時間在調整，應該要多一些信心才對。」第一局該贏沒贏只打成平手，殊為可惜。

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台灣男子射箭代表隊在東京奧運闖進金牌賽才不敵霸主南韓隊，拿下銀牌佳績，本屆比賽以些微之差無緣獎牌，「湯包」湯智鈞說，「大家都盡力表現，射箭就是這樣，什麼時候風會來，誰都不知道，團體賽就是大家一起努力、一起扛。」

東京奧運獲得個人第4的湯智鈞，談到即將登場的個人賽，他表示，「我現在不太會設定什麼目標，就是莫忘喜歡射箭的初衷，享受比賽，開心射箭，利害的人就是享受每一支箭，不要像我一樣想太多，不能再這樣幼稚。」團體賽輸掉了，湯智鈞希望用享受比竇的心情面對個人賽。

生涯首度踏上奧運殿堂的林子翔表示，下午的風向、風勢完全不一樣，「我們都知道這個場地上午和下午的風向不太一樣，賽前我在練習場地的風向，到了比賽場地完全不同，我可能有點被騙了，花了很多時間修正箭著點。」 林子翔強調，輸了不要找藉口，「比賽就是不斷挑戰自己，看自己能達到什麼程度。」

戴宇軒也是首度參加奧運，他表示，我們從資格賽一路走到這裡，也證明我們的實力，但比賽就這是個樣子，永遠不是我們想像的那樣美好，不能因為這場比賽輸掉了就影響之後的比賽。戴宇軒還有混雙和個人賽的賽程。

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