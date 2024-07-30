奧運滑板》神乎其技！最後大招殺翻全場 堀米雄斗絕地大逆轉衛冕滑板金牌

堀米雄斗成功衛冕男子街式滑板金牌。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運男子街式滑板決賽上演驚天大逆轉，上屆東京奧運金牌得主堀米雄斗靠著最後一次大招，拿下97.08的高分，以總分281.14逆轉擊敗美國好手伊頓（Jagger Eaton），成功衛冕男子街式滑板金牌。

堀米雄斗以在第一回合獲得89.90分，第二回合則是得到68.54分，隨後第一個大招取得94.16分，但之後連續4輪都失敗，總排名落到第7名，最後一次必須要至少有96.98分才能夠拿下金牌，堀米雄斗最後使出神乎其技的大招「 Nollie 270 backside bluntslide」，拿下97.08的高分，伊頓和休士頓（Nyjah Huston）最後都未能超越，堀米雄斗最後總分為281.14，以0.1分的優勢完成衛冕。

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堀米雄斗賽後受訪表示，「要走到這裡，我有好幾次都想要放棄了，因為自己在奧運資格賽表現不好，甚至不知道自己能否參加奧運，原本打算要放棄，但後來聽說還有機會，我相信那個1％的可能性，終於獲得參賽資格，也很高興最後獲得了回報。」

堀米雄斗成功衛冕男子街式滑板金牌。（法新社）

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