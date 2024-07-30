巴黎前線》苦戰羅馬尼亞好手 鄭怡靜把握發球優勢晉級16強

鄭怡靜晉級16強。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕鄭怡靜對羅馬尼亞左手拍薩瑪拉（Samara Elizabeta），費了一番手腳才以4：2拿下晉級16強，鄭怡靜表示原本預測對手會積極搏殺，有針對這一點去應對，不過薩瑪拉對反手的保護做得很好，回球都打到自己不舒服的位置，還好最後一直都堅持不放棄，終於拿下勝利。

首局鄭怡靜沒有遭遇太多抵抗，很快就以11：3拿下。第二局鄭怡靜失誤偏多，雖然救回一個局點，最後還是回球出界以9：11被扳平。對左手持拍的打法並不是很適應，一路與對手纏鬥，中段取得7：5領先，但無法拉開差距，旋即被追平8：8，靠著發球優勢取得局點，最後11：8搶回領先優勢。

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第四局一路拉距後，9：9時靠著發球拿下局點，取得聽牌機會。關鍵的第五局一開賽就陷入苦戰，3：8大幅落後，最後5：11讓出。第六局以4：1開局，對方暫停後被追上且超前，打成6：7換鄭怡靜叫暫停。之後利用大角度回球追成9：9，可惜機會球沒有把握，10：10靠對方失誤取得賽末點，但也未能拿下，直到13：13後第三個賽末點才以15：13 艱苦獲勝。

鄭怡靜晉級16強。（特派記者王元鴻攝）

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