巴黎前線》相隔8年再戰奧運抱憾收場 賴主恩：已盡力且全心投入

台灣選手賴主恩（藍衣）出戰巴黎奧運男子63.5公斤級賽事，最後落敗。（記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣拳擊好手賴主恩今在巴黎奧運男子63.5公斤級16強戰惜敗哈薩克好手穆罕默德薩貝爾（Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr），對於沒能贏下這一勝，他表示，已經盡全力了，也全心全意投入比賽，再次回到奧運舞台很有目標，沒能奪牌還是有些遺憾。

28歲的賴主恩曾在2016年登上奧運舞台，但當時一戰出局，令他一度陷入低潮，也錯過上屆東京奧運。相隔8年後再度回到奧運舞台，賴主恩認為，比起上次更有目標，「第一次還年輕，是一種新鮮感，到奧運殿堂是很難的事情，再踏上這舞台，很有目標也很想奪牌，沒有做到還是很遺憾。」

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里約奧運一戰出局後，賴主恩曾陷入長時間低潮，缺席訓練也會抽菸、喝酒，他在走過陰霾後，去年杭州亞運奪下銀牌一吐怨氣，希望他的故事能給陷入低潮的人們一些鼓勵。

拿到奧運資格後，賴主恩積極備戰，希望回到奧運舞台後能有一番作為，「中間自己低潮很久，有時也覺得很可惜，如果中間有持續努力，我是否會變得更好？但這是每個人的選擇，不能說什麼，大家心路歷程很不一樣，也是有激勵人心的地方，我也是要繼續去學習。」

賴主恩提到，近期他關閉社群媒體，專心備戰，他不忘為所有運動員說話，「不少留言確實特別刺耳，大家都很想贏，不要只是把眼光看到奪牌選手，每一個人準備很久、很努力調整。」

即便無法在這舞台搶下生涯奧運首勝，但教練羅尚策認為，和8年前相比，賴主恩成熟很多，「8年前他就是很狂的孩子，技戰術沒這麼全面，但現在組織進攻等都很明確。」

台灣選手賴主恩（藍衣）出戰巴黎奧運男子63.5公斤級賽事，最後落敗。（記者陳志曲攝）

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