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奧運網球》今晚謝淑薇／曹家宜拚女雙8強 對決烏克蘭第7種子

2024/07/30 07:14

謝淑薇（左）與曹家宜（右）巴黎奧運女雙開胡。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇攜手20歲新星曹家宜，在2024巴黎奧運網球女雙旗開得勝後，今晚約10點半她們次輪上陣，對決烏克蘭第7種子科絲秋克 （Marta Kostyuk）／雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），再接再厲爭取8強門票。

謝淑薇／曹家宜先前WTA250等級布拉格首度合拍，連戰皆捷挺進4強，本週初生之犢曹家宜的女雙排名，也從134躍升至117，再創生涯新猷。而在擁有大滿貫女雙7冠的「百搭天后」小薇帶領下，台將老少羅蘭加洛斯紅土初登場，已直落2強壓羅馬尼亞妮可拉絲古（Monica Niculescu）／貝古（Irina-Camelia Begu），這是我國暌違8年的奧運網球勝利，也是小薇相隔12年重返五環殿堂告捷。

「謝曹配」喜開紅盤，晉級奧運女雙16強休兵一天，今晚對手為科絲秋克／雅絲特蓮絲卡，這組烏國勁敵初登場連下2盤淘汰波蘭隊蕾妮特（Magda Linette）／羅索絲卡（Alicja Rosolska）。由於女單12種子科絲秋克今天還得先與希臘第7種子莎卡瑞（Maria Sakkari）爭奪8強席次，默契持續升溫的小薇組合以逸待勞，體能上佔有優勢。

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