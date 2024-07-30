奧運網球》巴黎最後探戈 納達爾生涯是否延續即將決定

納達爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運網球男單傳奇對決，納達爾（Rafael Nadal）直落2不敵塞爾維亞宿敵喬科維奇（Novak Djokovic），賽後直言這兩年來飽受傷痛所苦，將在奧運結束對於未來做出決定。

「當比賽告一段落，我將依自己的感受做出必要決定。對很多人來說，這毫無意義，我已經痛苦了兩年。」本屆奧運在法國公開賽的羅蘭加洛斯紅土進行，「三巨頭」中還未退休的當代雙雄，已在次輪結束生涯第60回經典對決，無緣晉級的納達爾表示，「這兩年我受了許多傷，所以如果感覺無法繼續前進，或者身體還沒準備好，我就會停下來，並讓大家知道。」

請繼續往下閱讀...

納達爾5月法網首輪受挫，隨後跳過溫網草地，專注於重返法網紅土的奧運，這位38歲老將輸球後坦承，喬科維奇臨場表現確實更好，並形容週一的失利是「艱難的」，「與諾瓦克比賽，無法對他造成衝擊，也沒有20年前的腿，現在幾乎是不可能贏的。」

對納達爾來說，本屆可能是奧運最後一舞，曾贏得2008年北京男單，還有2016年里約男雙共2面五環金牌的傳奇老將， 此行與強勢後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）組成「夢幻男雙」，西國老少直落2開胡，今晚16強對決荷蘭隊庫爾霍夫（Wesley Koolhof ）／格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法