晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

奧運體操》中國選手發生要命失誤後道歉還是被罵 日本大逆轉奪金

2024/07/30 08:25

中國男團拿下銀牌。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本男子體操代表隊在巴黎奧運男團決賽，在前5項比完還落後3.267分，但領先的中國在單槓出現嚴重失誤，日本靠著衫野正堯、岡慎之助、橋本大輝的出色發揮，以259.594分完成大逆轉，以0.532分之差擊敗中國的259.062分。

體操男團共有8隊參賽，有鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓和地板共6個單項，每個單項由3名隊員參加，以總和分數作為成績。

日本在第2項鞍馬因橋本大輝發生掉馬失誤，意外只拿13.100分，在吊環結束後只排第3，但之後在跳馬、雙槓穩健發揮，一路上升至第2，前5項比完拿到216.029分，以3.267分之差落後中國的219.296分。

最後的單槓成為日本逆轉關鍵，由於中國的蘇煒德2度掉槓，只拿11.600分，而日本最後3人出色發揮，尤其橋本大輝最後出場頂住壓力，拿到14.566分，助隊完成大逆轉。

由萱和磨、橋本大輝、杉野正堯、岡慎之助、谷川航組成的日本體操男團勇奪金牌，也是隊史自2016年里約奧運後的第2金。

至於中國錯失在2012年後再次封王的機會，拿下銀牌，蘇煒德的要命失誤是最大關鍵，他賽後也致歉，但中網友不領情，直言讓人失望，也質疑教練的調度，知道他之前就發生過失誤為何還會在關鍵時刻派他上陣，將大好機會送給日本，但也有人替選手緩頰，認為他們每人都已盡力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。