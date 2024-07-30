奧運體操》中國選手發生要命失誤後道歉還是被罵 日本大逆轉奪金

中國男團拿下銀牌。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本男子體操代表隊在巴黎奧運男團決賽，在前5項比完還落後3.267分，但領先的中國在單槓出現嚴重失誤，日本靠著衫野正堯、岡慎之助、橋本大輝的出色發揮，以259.594分完成大逆轉，以0.532分之差擊敗中國的259.062分。

體操男團共有8隊參賽，有鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓和地板共6個單項，每個單項由3名隊員參加，以總和分數作為成績。

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日本在第2項鞍馬因橋本大輝發生掉馬失誤，意外只拿13.100分，在吊環結束後只排第3，但之後在跳馬、雙槓穩健發揮，一路上升至第2，前5項比完拿到216.029分，以3.267分之差落後中國的219.296分。

最後的單槓成為日本逆轉關鍵，由於中國的蘇煒德2度掉槓，只拿11.600分，而日本最後3人出色發揮，尤其橋本大輝最後出場頂住壓力，拿到14.566分，助隊完成大逆轉。

由萱和磨、橋本大輝、杉野正堯、岡慎之助、谷川航組成的日本體操男團勇奪金牌，也是隊史自2016年里約奧運後的第2金。

至於中國錯失在2012年後再次封王的機會，拿下銀牌，蘇煒德的要命失誤是最大關鍵，他賽後也致歉，但中網友不領情，直言讓人失望，也質疑教練的調度，知道他之前就發生過失誤為何還會在關鍵時刻派他上陣，將大好機會送給日本，但也有人替選手緩頰，認為他們每人都已盡力。

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