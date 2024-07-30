奧運》擊劍老將奪銅！ 烏克蘭獲得巴黎奧運首面獎牌

烏克蘭擊劍選手卡蘭29日在擊劍女子個人軍刀項目獲得銅牌。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭自2022年2月下旬持續至今，戰爭對於烏克蘭運動發展造成重大影響。烏克蘭擊劍選手卡蘭（Olga Kharlan）在29日在擊劍女子個人軍刀項目獲得銅牌，同時這也是烏克蘭本屆奧運的首面獎牌。卡蘭賽後表示，這面獎牌是獻給所有的烏克蘭人。

卡蘭此次獲得的銅牌是烏克蘭在本屆奧運的首面獎牌，同時也是她個人生涯獲得的第5面奧運獎牌。（路透）

綜合外媒報導，33歲的卡蘭過去曾參加4屆奧運，獲得1金1銀2銅，此次卡蘭在29日擊劍女子個人軍刀準決賽中輸給法國選手巴拉澤爾（Sara Balzer），在銅牌戰對上南韓選手崔世彬。在銅牌戰中，崔世彬一度以11比5領先，但卡蘭連追7分，取得12比11領先，隨後崔世彬再度以13比12反超。面對崔世彬反超，卡蘭重整態勢，最後以15比14勝出、獲得銅牌。

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卡蘭此次獲得銅牌是烏克蘭在本屆奧運的首面獎牌，同時也是她個人生涯獲得的第5面奧運獎牌，使她成為烏克蘭史上獲得最多奧運獎牌的選手。

賽後卡蘭接受烏克蘭媒體訪問時表示，她想將此次勝利獻給所有烏克蘭人，包括捍衛烏克蘭的人們，以及在俄羅斯入侵時喪生的烏克蘭運動員。

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