晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運》擊劍老將奪銅！ 烏克蘭獲得巴黎奧運首面獎牌

2024/07/30 09:17

烏克蘭擊劍選手卡蘭29日在擊劍女子個人軍刀項目獲得銅牌。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭自2022年2月下旬持續至今，戰爭對於烏克蘭運動發展造成重大影響。烏克蘭擊劍選手卡蘭（Olga Kharlan）在29日在擊劍女子個人軍刀項目獲得銅牌，同時這也是烏克蘭本屆奧運的首面獎牌。卡蘭賽後表示，這面獎牌是獻給所有的烏克蘭人。

卡蘭此次獲得的銅牌是烏克蘭在本屆奧運的首面獎牌，同時也是她個人生涯獲得的第5面奧運獎牌。（路透）

綜合外媒報導，33歲的卡蘭過去曾參加4屆奧運，獲得1金1銀2銅，此次卡蘭在29日擊劍女子個人軍刀準決賽中輸給法國選手巴拉澤爾（Sara Balzer），在銅牌戰對上南韓選手崔世彬。在銅牌戰中，崔世彬一度以11比5領先，但卡蘭連追7分，取得12比11領先，隨後崔世彬再度以13比12反超。面對崔世彬反超，卡蘭重整態勢，最後以15比14勝出、獲得銅牌。

卡蘭此次獲得銅牌是烏克蘭在本屆奧運的首面獎牌，同時也是她個人生涯獲得的第5面奧運獎牌，使她成為烏克蘭史上獲得最多奧運獎牌的選手。

賽後卡蘭接受烏克蘭媒體訪問時表示，她想將此次勝利獻給所有烏克蘭人，包括捍衛烏克蘭的人們，以及在俄羅斯入侵時喪生的烏克蘭運動員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。