MLB》39轟傲視大聯盟！洋基「法官」雙響屠殺費城人 300轟里程碑M4

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今日砲聲隆隆,團隊狂敲6發全壘打、包括「法官」賈吉(Aaron Judge)轟出雙響砲,終場條紋軍以14:4屠殺費城人,收下3連勝。

狀況絕好調的賈吉1上首打席就開砲,棒打費城人強投惠勒(Zack Wheeler),掃出左外野陽春砲,擊球初速105英哩、飛行距離406英呎,率隊先馳得點。

賈吉7上再度炸裂,把馬提(Yunior Marte)一顆沒有投進好球帶的內角滑球夯出中左外野2分砲,擊球初速105.4英哩、飛行距離430英呎,賈吉單場雙響、本季第39轟出爐,持續穩居大聯盟全壘打王。

賈吉。(美聯社)

比賽7局打完時,洋基已握有9:4大幅領先,而火力兇猛的條紋軍在8、9局又合計攻下5分,終場以10分之差大勝費城人。洋基火球男希爾(Luis Gil)主投5.1局失3分,猛飆8次三振,收下本季第11勝。

洋基打線展現驚人火力,除了賈吉敲出2發全壘打外,才剛轉戰條紋軍的奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)也擊出雙響砲,另外萊斯(Ben Rice)、沃爾普(Anthony Volpe)皆有開轟演出,強打索托(Juan Soto)繳出3安猛打賞、進帳3分打點。

賈吉此戰炸出雙響砲後,目前大聯盟生涯已累積296發全壘打,距離300轟里程碑「M4」。

