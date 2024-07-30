MLB》39轟傲視大聯盟！洋基「法官」雙響屠殺費城人 300轟里程碑M4

AARON JUDGE SENT THIS BASEBALL INTO ORBIT pic.twitter.com/G7mBMaTpq4 — MLB （@MLB） July 30, 2024

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日砲聲隆隆，團隊狂敲6發全壘打、包括「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出雙響砲，終場條紋軍以14：4屠殺費城人，收下3連勝。

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狀況絕好調的賈吉1上首打席就開砲，棒打費城人強投惠勒（Zack Wheeler），掃出左外野陽春砲，擊球初速105英哩、飛行距離406英呎，率隊先馳得點。

賈吉7上再度炸裂，把馬提（Yunior Marte）一顆沒有投進好球帶的內角滑球夯出中左外野2分砲，擊球初速105.4英哩、飛行距離430英呎，賈吉單場雙響、本季第39轟出爐，持續穩居大聯盟全壘打王。

賈吉。（美聯社）

比賽7局打完時，洋基已握有9：4大幅領先，而火力兇猛的條紋軍在8、9局又合計攻下5分，終場以10分之差大勝費城人。洋基火球男希爾（Luis Gil）主投5.1局失3分，猛飆8次三振，收下本季第11勝。

洋基打線展現驚人火力，除了賈吉敲出2發全壘打外，才剛轉戰條紋軍的奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也擊出雙響砲，另外萊斯（Ben Rice）、沃爾普（Anthony Volpe）皆有開轟演出，強打索托（Juan Soto）繳出3安猛打賞、進帳3分打點。

賈吉此戰炸出雙響砲後，目前大聯盟生涯已累積296發全壘打，距離300轟里程碑「M4」。

Aaron Judge is the best hitter since Barry Bonds and it’s a privilege to watch him play pic.twitter.com/Hrmr6i1nxo — Eric Hubbs （@BarstoolHubbs） July 29, 2024

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