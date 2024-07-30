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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運滑板》從第7名大逆轉完成連霸 堀米雄斗始終相信1％機會

2024/07/30 09:27

堀米雄斗。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本好手堀米雄斗在巴黎奧運男子街頭滑板項目一度排名下滑到第7名，但他靠著最後一回合的神乎其技大招，拿下97.08分的高分，以總分281.14分完成大逆轉，以0.1分之差戰勝美國伊頓（Jagger Eaton）。

堀米在連霸後表示，其實還一度不確定能否比奧運，但即使只有1％的渺小機會，他都會選擇相信，很開心得到回報。

在上屆東京奧運拿下金牌的堀米雄斗，今年巴黎奧運衛冕之路上演戲劇性封王秀，他在第2項的大招項目時，雖第1回合就拿到94.16分，但隨後3次都挑戰失敗，還一度落居第7名，直到第5個大招放手一搏，獲得97.08的高分，冠軍才驚險收入囊中。

堀米雄斗在完成神乎其技的大招後，現場驚呼連連，他表示，自己當下只想發揮應有的技巧，不想要留遺憾，而最後的大招能成功真的很開心，不是因為分數，是因為自己真的完成。

其實堀米雄斗在奧運資格賽就歷經險境，他在上海站提前出局，是之後在布達佩斯完成大逆轉奪冠才力挽狂瀾取得巴黎奧運門票，他自己也坦言，當時甚至不確定能否參賽，也知道機會很渺茫，但即使只有1％機會，他都會選擇相信，很開心得到回報。

美國伊頓以281.04分在巴黎奧運銀恨，至於他的隊友休斯頓（Nyjah Huston）279.38分奪銅。

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