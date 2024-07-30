奧運沙灘排球》從NBA退役到征戰巴黎 巴丁格與搭檔首戰告捷

巴丁格（左）與搭檔伊凡斯（右）預賽首戰擊敗地主法國。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球員巴丁格（Chase Budinger）在退休後轉戰沙灘排球，並代表美國出戰今年巴黎奧運，稍早他與搭檔伊凡斯（Miles Evans）迎來首戰，並順利贏下比賽。

巴丁格與伊凡斯在F組首場預賽中遇到地主法國隊，最終以21-14、21-11、連拿兩局順利收下勝利，成功克服了對方的主場優勢。

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賽後巴丁格表示，法國Youssef Krou、Arnaud Gauthier-Rat這組搭檔過去連續擊敗了他們3次，因此這場勢必要拿出更好的表現出來，他的搭檔伊凡斯則說，首戰告捷是一個很棒的開始，他們為此準備了很久，很高興可以克服緊張、興奮等情緒贏下比賽。

身為一個從NBA退役轉行的球員，巴丁格表示他花了整整6年踏上奧運舞台，「我在這裡參加奧運比賽，沒什麼感覺比這個更棒了。」

巴丁格坦言，看到柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）等過去NBA場上的老對手們也代表美國隊，的確給了他額外的動力來爭取今年參加奧運，巴丁格還說籃球就像是兄弟情誼，很期待可以去現場幫美國男籃加油。

巴丁格是史上首位NBA退役代表美國出戰沙灘排球的選手。（美聯社）

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