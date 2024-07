MLB》首局就被95英里火球擊中臉部 金鶯鐵捕蹲完整場還帶打點

麥肯遭到觸身球打到臉部。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今天在主場與藍鳥進行雙重戰,雙重戰首戰就發生驚悚一幕,金鶯捕手麥肯(James McCann)遭臉部觸身球擊中,當場倒地血流不止,不過麥肯並未就此退場,反而堅持蹲完整場比賽,並且在後續比賽擊出安打。

藍鳥今天派出古巴火球男羅德里奎茲(Yariel Rodriguez)先發,不過控球完失去準度,第一局在面對麥肯前就丟了3個保送失掉3分,滿壘情況下又對麥肯投出臉部觸身球,而藍鳥也隨即將他換下場。

麥肯遭到羅德里奎茲95英里的速球擊中臉部,當場倒地血流不止,不過後續將染血的球衣換掉後,又繼續出賽,最終蹲捕完全場、3打數1安打並且有1分打點,而金鶯也以11比5贏下比賽。

賽後麥肯受訪表示,看到別人被臉部觸身球一點都不有趣,但他為自己的堅強感到自豪,回顧觸身球當下,麥肯形容像是被一擊漂亮的右鉤拳打到,不過他仍強調,今天的比賽沒有不同,儘管只是一場普通的例行賽,他還是會盡全力去拚,為自己今天的硬漢表現感到很驕傲。

此戰另一焦點是艾夫林(Zach Eflin)被交易至金鶯後,首度代表新東家出賽,先發6局被擊出10支安打,失掉3分,另外送出7次三振收下勝投。

