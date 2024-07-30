MLB》首局就被95英里火球擊中臉部 金鶯鐵捕蹲完整場還帶打點

麥肯遭到觸身球打到臉部。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天在主場與藍鳥進行雙重戰，雙重戰首戰就發生驚悚一幕，金鶯捕手麥肯（James McCann）遭臉部觸身球擊中，當場倒地血流不止，不過麥肯並未就此退場，反而堅持蹲完整場比賽，並且在後續比賽擊出安打。

藍鳥今天派出古巴火球男羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）先發，不過控球完失去準度，第一局在面對麥肯前就丟了3個保送失掉3分，滿壘情況下又對麥肯投出臉部觸身球，而藍鳥也隨即將他換下場。

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麥肯遭到羅德里奎茲95英里的速球擊中臉部，當場倒地血流不止，不過後續將染血的球衣換掉後，又繼續出賽，最終蹲捕完全場、3打數1安打並且有1分打點，而金鶯也以11比5贏下比賽。

賽後麥肯受訪表示，看到別人被臉部觸身球一點都不有趣，但他為自己的堅強感到自豪，回顧觸身球當下，麥肯形容像是被一擊漂亮的右鉤拳打到，不過他仍強調，今天的比賽沒有不同，儘管只是一場普通的例行賽，他還是會盡全力去拚，為自己今天的硬漢表現感到很驕傲。

此戰另一焦點是艾夫林（Zach Eflin）被交易至金鶯後，首度代表新東家出賽，先發6局被擊出10支安打，失掉3分，另外送出7次三振收下勝投。

James McCann remained in the game after getting hit in the face by a pitch pic.twitter.com/0Q06XqxwQX — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 29, 2024

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