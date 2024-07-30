巴黎奧運》塞納河髒髒游泳練習再次取消 鐵人三項恐變鐵人兩項

塞納河水質不佳，游泳練習再度取消，儘管當局堅稱鐵人三項賽事有信心如期舉行，但傳出恐將取消游泳變成鐵人兩項。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕塞納河水質不佳，原定28日舉行的鐵人三項第一次練習被迫取消後，29日的第二次練習再度因塞納河水質未改善而取消，奧運鐵人三項男子組、女子組分別在30日、31日開賽，儘管當局堅稱賽事有信心如期舉行，但傳出恐將取消游泳變成鐵人兩項。

綜合外媒報導，塞納河已經禁止游泳逾一世紀，當局自2015年開始投資約10億英鎊（約新台幣410億元）治水，為奧運做準備，但奧運開幕後，暴雨導致塞納河水質惡化，讓28、29日兩天的賽前游泳練習全取消，台灣時間今（30日）下午2點男子組鐵人三項將開賽，若塞納河的水質在這幾個小時內還未達標準，比賽恐延期，預估將在台灣時間今中午12點做出決定。

請繼續往下閱讀...

世界鐵人三項賽負責人卡薩多（Marisol Casado）已經制定了應急計劃，若水質未改善，將延期到8月2日舉辦，但天氣預報顯示，8月1日、2日將出現降雨，可能進一步加劇塞納河內大腸桿菌濃度。

卡薩多表示：「最壞的情況是，我們將把它轉變為鐵人兩項，即跑步、騎自行車、再跑步；希望我們不會走到這一步。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法