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PLG》獵鷹不要當4隊的墊底 找203公分美國籍前鋒鉑金

2024/07/30 12:02

獵鷹洋將鉑金。（獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕為迎戰全新賽季，台鋼獵鷹致力甩開墊底，今公布首位來自美國的203公分大前鋒洋將鉑金（Nick Perkins），希望在轉戰PLG只剩4隊的情況下能拚出佳績。

鉑金畢業於NCAA一級學校紐約州立大學水牛城分校，在學期間曾3度拿下NCAA的中美洲協會（Mid-American Conference，簡稱MAC）年度最佳第六人。

另外，鉑金畢業後曾到日本效力B聯盟第3級球隊新潟天鵝BB，場均攻下20.4分，10籃板，投籃命中率50.8%，也曾到義大利的義甲聯賽征戰3個賽季，而23-24賽季鉑金加入波多黎各BSN聯賽（Baloncesto Superior Nacional）印地安人隊，場均貢獻18分，6.6籃板，投籃命中率50.2%，三分球命中率為35.7%。

總教練柯納（Raoul Korner）表示，「鉑金是一位強壯、具備良好運動能力，且在攻防兩端都擁有出色表現的球員，而敏捷的速度，再加上臂展長度優勢，也使鉑金成為球場上具有影響力的選手，另外鉑金的全面性球風將使獵鷹在攻防兩端打得更快速、積極，期待鉑金的加入球隊強度能更上一層樓。」

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