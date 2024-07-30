中國體操男團慘遭日本逆轉「銀恨」 前國手提前慶奪金被網友痛罵

中國體操男團因重大失誤反被日本逆轉，最後獲得銀牌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中國體操男團在巴黎奧運男子競技體操團體決賽發生要命失誤，導致日本男團逆轉摘金，引起許多中國網友批評。已退役的中國奧運金牌體操選手陳一冰當時同步觀看賽事，前5項比完中國取得領先優勢，陳一冰當下就在微博提前發文慶祝中國奪金，沒想到最後卻被逆轉，事後陳一冰也被網友砲轟到刪文道歉。

正在觀賽的前奧運金牌體操選手陳一冰，還沒等到比賽結束就搶先在微博發文，慶祝中國體操男團奪得巴黎奧運金牌。（圖擷取自微博）

體操男團決賽進行時，中國隊在前5個單項比完後取得巨大優勢，以219.296分領先日本的216.029分，幾乎宣告金牌到手。此時正在觀賽的陳一冰，還沒等到比賽結束就搶先在微博發文：「提前慶祝中國體操男團奪得巴黎奧運會男團冠軍，12年後再度回歸第一，祝賀，為師弟們感到驕傲，後面應該會有更多獎排了。」

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陳一冰二度發文，相信自己預測不會失準。（圖擷取自微博）

陳一冰還二度發文，表示：「好多人問我為什麼還沒比完就奪冠了，從日本隊的橋本馬鞍上掉下來，到中國隊劉洋的15.5就勝負已分，高手過招只需一瞬間，我的預言來自我的專業。」

中國體操男團被逆轉後，陳一冰微博湧入大量中國網友的謾罵，事後他也刪文道歉。（圖擷取自微博）

然而進行到最後單項「單槓」時，中國蘇煒德2度掉槓，只拿11.600分，雖然同隊張博恆和肖若騰都在單槓項目拿下不錯的成績，但日本隊則靠著衫野正堯、岡慎之助、橋本大輝在單槓項目出色發揮，以259.594分完成大逆轉，以0.532分之差擊敗中國的259.062分。

中國隊被日本「逆轉」的賽果並沒有照著陳一冰的「預言」進行，反倒讓「陳一冰半場開香檳」衝上微博熱搜，大批中國網友也湧進陳一冰的貼文痛罵，逼得陳一冰不得不刪除慶祝文並發文道歉。

陳一冰在抱歉文中說：「12年了…在大比分領先的情況下，我確實沒想到會這樣，我就是想要看到男團奪冠！師弟們別哭，看你們眼中有淚的那種不甘，我真的很難過，對不起大家都來罵我吧，是我沒等到競技體育出結果的最後時刻，把話說早了，這種逆轉我確實沒想到，我很抱歉。」

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