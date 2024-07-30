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奧運桌球》談及混雙決賽對手北韓 中國球王向中媒脫口而出：你們放過我們

2024/07/30 12:44

王楚欽。（路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕世界第1的中國桌球混雙組合王楚欽／孫穎莎在4強力克南韓組合後，今晚決賽將面對本屆黑馬北韓組合李正植／金琴英，在4強賽後王楚欽受訪時認為北韓是非常強的對手，但隨即向中媒脫口而出，「所以說也是你們放過我們...」意指要趕緊回去休息準備，連搭檔孫穎莎在一旁也笑了出來。

王楚欽／孫穎莎在8強戰4：2擊敗台灣組合林昀儒／陳思羽，而後4強戰再以4：2力克南韓林鐘勳／申裕斌，儘管都勝出，但連兩戰打得都不輕鬆。根據賽程，桌球混雙決賽將在台灣時間今晚8點30分開打，上演中國和北韓之戰。

北韓組合身為本屆第16種子，卻能在首輪爆冷擊敗2號種子日本組合早田希娜／張本智和，如今更確保至少為北韓拿下一面銀牌。王楚欽稍早受訪談及決賽對手時也認為看完他們對日本之戰後，就有預感對方能進決賽，「我覺得他們贏完日本隊的時候，就會有這個感覺吧，也是一個非常強的對手。」只是王楚欽下一句就對媒體說出，「所以說也是你們放過我們，抓緊回去休息，好好看看錄像（影片）準備一下。」他直接向媒體「求放過」的言論，讓一旁的「莎莎」聽完也哈哈笑了兩聲。

至於北韓組合昨4強戰4：3拍落香港組合黃鎮廷／杜凱琹後，南韓媒體在混合採訪區也有意訪問李正植和金琴英，卻遭到拒絕。

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