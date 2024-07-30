棒球》台南青少棒代表隊 將赴美參加小馬盃世界賽

台南市長黃偉哲今日到民德國中勉勵球員，並與大家玩自拍留念，加油打氣。 （台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽將於今年8月在美國賓州華盛頓市登場，本屆賽事由南市代表隊代表我國及亞太區國家參賽，與世界各區國家代表隊一同角逐世界冠軍榮耀。

南市代表隊是由民德國中負責籌組，由民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等15名選手組成參賽，馬不停蹄投入訓練。今（30）日台南市長黃偉哲到民德國中，致贈慰勞品並勉勵台南小將們全力以赴帶回金盃。黃偉哲也感謝聯鋼營造、東達數位印刷、茶之魔手贊助出國經費，期許台南小將在國際棒壇上發光發亮，為國爭光。

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黃偉哲表示，南市棒球隊在全國及亞太區得到冠軍，脫穎而出代表國家及亞太區參賽接下來的世界冠軍，看到同學辛苦練球，對於選手球藝精湛的優秀表現充滿信心，也對選手及教練的付出表達肯定，市府全力做選手們的後盾。

南市代表隊代表我國在2024年美國小馬聯盟小馬級（13-14歲組）亞太區青少棒錦標賽獲得冠軍，並取得今年美國小馬聯盟小馬級世界盃青少棒錦標賽的參賽代表權。更讓人驕傲的是，台南小將在國內選拔賽及亞太區選拔賽曾面臨苦戰，不畏對手氣勢，勇奪冠軍。

南市體育局表示，今年小馬盃世界賽將於8月9日至14日舉行，南市代表隊的第1場賽事將於台灣時間8月11日凌晨5時開打，歡迎大家一同集氣為台南子弟加油打氣，祝福代表隊旗開得勝，一路過關斬將，勇奪世界冠軍。

南市代表隊是由民德國中負責籌組，由民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等15名選手組成參賽。（南市府提供）

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