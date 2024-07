MLB》比肩野茂英雄、田中將大！ 海盜火球狀元寫123年來稀有壯舉

史基斯。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜火球狀元郎史基斯(Paul Skenes)今日面對太空人繳出6局失2分(1責失)好投,送出6次三振,達成生涯百K里程碑。

今日賽前,史基斯生涯已累積97次三振,此役他首局就送出2K,來到2局下半時,史基斯3球三振辛格頓(Jon Singleton),完成大聯盟生涯百K。

史基斯此戰主投6局退場,用了101球、最快球速99.6英哩,被打5支安打,失2分(1責失),送出6K,另有3保送、1次觸身球,防禦率下修至1.90,今日無關勝敗,海盜最終以5:3獲勝。

根據數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,史基斯成為自1901年以來,第6位能在生涯前13場登板中,就飆出至少100K的投手,加入田中將大、得力旺(Jose DeLeon)、史可爾(Herb Score)、伍德(Kerry Wood)和野茂英雄的行列。

Paul Skenes is the 6th pitcher with 100+ strikeouts in his 1st 13 career app (since at least 1901), joining:



1995 Hideo Nomo: 119

1998 Kerry Wood: 118

1955 Herb Score: 107

1983 Jose DeLeon: 106

2014 Masahiro Tanaka: 103 https://t.co/sbuSNmLApF