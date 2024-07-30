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奧運羽球》被BWF算錯積分的法國男雙 持外卡結果只打2場就被淘汰

2024/07/30 13:22

法國男雙只打2場就被淘汰。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕巴黎奧運羽球男雙本屆共有17組參賽，至於持外卡進軍五環殿堂的法國地主柯維（Lucas Corvee）／拉巴爾（Ronan Labar）在小組賽吞下2連敗，也確定遭到淘汰。

世界羽聯（BWF）漏算法國地主柯維／拉巴爾積分，他們上訴成功拿到外卡，變成第17組參賽人馬，結果也讓D組的人馬都得打4場小組賽，這組就是有台灣李洋／王齊麟，還有丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）、美國邱愷翔／尤安、中國歐烜屹／劉雨辰、日本保木卓朗／小林優吾，這5組堪稱是BWF算錯積分的最大受害者。

至於申訴成功的柯維／拉巴爾持外卡參賽被抽入C組，和德國拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／塞德爾（Marvin Seidel）、印尼阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）、印度蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）。

柯維／拉巴爾以17：21、14：21不敵蘭基雷／謝提，再來13：21、10：21敗給阿爾弗蘭／阿利安托，加上拉姆斯富斯／塞德爾退賽，地主組合打完2場小組賽就打包。

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