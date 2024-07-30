奧運拳擊》「台灣拳后」林郁婷性別遭質疑 國際奧會出面打臉保證資格沒問題

林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷是巴黎奧運女子57公斤級頭號種子，預計8月2日出賽，結果愛爾蘭前拳王麥格根（Barry McGuigan）對外無的放矢質疑林郁婷為何能出賽，還好國際奧會（IOC）出面掛保證林郁婷出賽資格沒問題。

林郁婷去年3月世錦賽遭大會以未通過賽前性別檢測為由判失格，更被取消銅牌資格，但當時體育署長鄭世忠就邀集國內醫學、法律等專家及拳擊協會、國訓中心，協助林郁婷釐清爭議並提出申訴，最後所有相關檢測全都在正常數值範圍內，不僅還林郁婷清白，她後來也在杭州亞運順利出賽並奪金一吐怨氣。

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其實，杭州亞運金牌戰前，哈薩克對手團隊向大會提出「性別爭議」，台灣代表團有準備充分相關醫療紀錄，哈薩克抗議無用，也代表林郁婷金牌貨真價實。

除了林郁婷，阿爾及利亞選手哈莉夫（Imane Khelif）去年世錦賽也遭判失格，麥格根就在社群網站表示：「她們被允許打到這裡，真的令人震驚，這到底是怎麼回事。」

根據外媒報導，國際奧會已針對事件作出回應，「參加巴黎奧運拳擊比賽的所有運動員均有符合比賽的資格和參賽規定，並適用的醫療規定。」等於幫林郁婷、哈莉夫的參賽資格進行背書。

林郁婷是女子57公斤級頭號種子，不用打32強直接保送16強，屆時對手將是剛果共和國的馬茲胡（Marcelat Sakobi Matshu）、烏茲別克的圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）之間贏家。

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