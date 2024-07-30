晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

奧運》射擊國手劉宛渝出身嘉市 7/31中正公園轉播「奧援」

2024/07/30 14:37

巴黎奧運台灣代表隊射擊選手劉宛渝出身嘉義市，市府舉辦戶外轉播邀市民為劉宛渝「奧援」。（嘉義市政府提供）（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2024巴黎奧運如火如荼舉行，台灣代表隊女子射擊國手劉宛渝出身嘉義市，7月31日將代表出賽不定向飛靶賽，嘉義市政府31日下午2點起在中正公園戶外轉播，與市民一起「在嘉奧援」，為台灣奧運選手加油。

市長黃敏惠在「勇媽阿惠—黃敏惠」臉書張貼與劉宛渝的合照，稱讚劉宛渝是嘉義之光。

黃敏惠表示，劉宛渝是嘉北國小管樂團的一員，國中就讀北興國中，高中就讀興華中學，高中時受父親影響接觸射擊運動，就此開啟她對射擊的熱愛，去年在全國運動會女子組射擊不定向飛靶個人賽奪金，還打破全國紀錄，她曾問宛渝比賽時靠什麼信念穩住自己的心？宛渝很肯定的告訴她，「我不喜歡輸的感覺！」

市府教育處長郭添財表示，7月31日是巴黎奧運女子不定向飛靶賽的比賽日期，資格賽在下午3點舉行，決賽於同日晚間9點半舉行，將鎖定決賽在中正公園進行即時轉播，歡迎市民朋友到場，一起見證劉宛渝選手在賽場上的光輝時刻。

嘉義市長黃敏惠（右）在臉書張貼與劉宛渝（左）合照，市府將舉辦戶外轉播，為「嘉義之光」打氣加油。（嘉義市政府提供）（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。