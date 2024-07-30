奧運》射擊國手劉宛渝出身嘉市 7/31中正公園轉播「奧援」

巴黎奧運台灣代表隊射擊選手劉宛渝出身嘉義市，市府舉辦戶外轉播邀市民為劉宛渝「奧援」。（嘉義市政府提供）（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2024巴黎奧運如火如荼舉行，台灣代表隊女子射擊國手劉宛渝出身嘉義市，7月31日將代表出賽不定向飛靶賽，嘉義市政府31日下午2點起在中正公園戶外轉播，與市民一起「在嘉奧援」，為台灣奧運選手加油。

市長黃敏惠在「勇媽阿惠—黃敏惠」臉書張貼與劉宛渝的合照，稱讚劉宛渝是嘉義之光。

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黃敏惠表示，劉宛渝是嘉北國小管樂團的一員，國中就讀北興國中，高中就讀興華中學，高中時受父親影響接觸射擊運動，就此開啟她對射擊的熱愛，去年在全國運動會女子組射擊不定向飛靶個人賽奪金，還打破全國紀錄，她曾問宛渝比賽時靠什麼信念穩住自己的心？宛渝很肯定的告訴她，「我不喜歡輸的感覺！」

市府教育處長郭添財表示，7月31日是巴黎奧運女子不定向飛靶賽的比賽日期，資格賽在下午3點舉行，決賽於同日晚間9點半舉行，將鎖定決賽在中正公園進行即時轉播，歡迎市民朋友到場，一起見證劉宛渝選手在賽場上的光輝時刻。

嘉義市長黃敏惠（右）在臉書張貼與劉宛渝（左）合照，市府將舉辦戶外轉播，為「嘉義之光」打氣加油。（嘉義市政府提供）（記者王善嬿攝）

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