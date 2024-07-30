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最溫柔的武器！美國體操隊狂撸黃金獵犬紓壓

2024/07/30 16:57

4歲黃金獵犬比肯（Beacon）擔任美國韻律體操隊（USAG）的治療犬，為體操選手加油打氣。（本報合成，擷取自goldendogbeacon/IG）

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧運體操代表選拔賽上，1隻可愛的黃金獵犬比肯（Beacon）吸引大家目光，原來牠是美國韻律體操隊的治療犬，專為選手提供「摸摸服務」減輕壓力。

綜合外媒報導，黃金獵犬飼主蒙娜（Tracey Callahan Molnar）曾是體操選手及教練，今年6月27日至30日奧運代表選拔賽期間，帶著比肯現身會場提供「歡迎摸我」的服務。

當時許多體操選手及教練紛紛把握空檔，輕輕撫摸比肯的背部與毛髮，還會揉一揉牠的肚子。蒙娜接受媒體採訪時指出，「科學證實撫摸狗狗或是看別人摸牠們，都能降低血壓及紓緩焦慮，有助於分泌多巴胺並降低皮質醇。」

儘管比肯在美國體操運動員和粉絲中十分受歡迎，美國隊原本也想帶著牠一同飛往巴黎參加奧運，但考慮到後勤問題最後只能作罷。

2021年東京奧運上，美國體操女王西蒙·拜爾斯（Simone Biles）因心理障礙中途退賽，「我必須關注我的精神健康，我實在覺得現在精神健康的問題在體育界更加普遍。」

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