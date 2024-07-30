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棒球》惜敗！高苑棒球隊小馬聯盟摘銀 余政憲：明年把冠軍拚回來

2024/07/30 14:47

高苑工商代表台灣出戰美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽，並摘下銀牌。（余政憲提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高苑工商棒球隊代表台灣出戰2024美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽，台灣時間今（30）日上午8點與墨西哥隊爭冠，可惜最後以0比2吞敗擠銀，帶隊出賽的高苑工商董事長余政憲表示，明年再努力拚回來，總統賴清德、副總統蕭美琴也於第一時間寄出賀電。

高苑工商棒球隊一路打國內賽取得參加小馬聯盟亞太區青棒代表權，再取得前往美國參加世界賽的門票，本月底飛往美國德州拉雷多市參賽，並取得3連勝佳績打入最後的總冠軍戰，今日對上強敵墨西哥隊，雙方打出精彩的投手戰，墨西哥隊全場僅擊出3支安打，但靠著台灣隊的4次失誤和1次暴投拿下2分，台灣隊則全場被對方投手壓制，僅擊出1支安打，最後以0比2無緣摘冠。

余政憲表示，可惜辜負了大家的期望，選手們贏了3場，最後1場輸了，球員已經盡力了，並感謝總統賴清德、副總統蕭美琴寄來賀電，以及高雄市政府、市議會和企業界朋友支持出國比賽的龐大經費，比賽期間，包括台灣駐休斯頓代表處、拉多雷市很多僑胞都特地前來為台灣的選手加油，也是支持球隊最大的力量，球隊會繼續加油，記取輸球教訓，明年再努力把冠軍拚回來！

台灣青棒代表隊參加小馬盟世青賽摘銀，總統賴清德第一時間寄出賀電！（余政憲提供）

台灣青棒選手遠赴美國比賽，僑胞特地前往加油！（余政憲提供）

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