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NBA球星「魔獸」霍華德申獲「就業金卡」

2024/07/30 15:07

移民官向霍華德解說申領就業金卡及權益。（記者王冠仁翻攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署為了吸引國際人才，從2018年推出結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四證合一的「就業金卡」；而前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），昨日成功申獲就業金卡。霍華德拿到就業金卡時相當高興，不僅不停感謝，還直呼「I love Taiwan！」

移民署指出，為了吸引國際特定專業人才及高級專業人才來台工作，於2018年2月8日推動就業金卡上路；就業金卡結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可，四證合一，對外來人士相當便利。

在有效期間內，持卡者可自由尋職、隨時就業、合法兼職與自由轉換工作。與一般外僑居留證相比，就業金卡享有五大權益：提供一定期間開放式個人工作許可，無須受一定雇主聘僱；首次來台工作並符合一定資格條件者，其薪資所得超過台幣300萬元以上，自課稅年度起算5年內得享有申請折半課稅；配偶及子女可申請依親居留，直系尊親屬探親簽證停留期間放寬為最長1年；在台連續居留3年、平均每年居住183日以上得申請永久居留，取得我國博士學位可折抵1年；本人及依親親屬可直接加入全民健保，不受健保6個月等待期限制。

移民署表示，就業金卡所核發的領域包括科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律、建築設計、國防及專案會商等十大領域，去年更增加數位領域；自開辦以來至今年6月底，共核發10434人次，希望透過這項政策，進一步促進台灣國際化進程，吸引更多優秀的人才來台發展。

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）申獲就業金卡。（記者王冠仁翻攝）

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）申獲就業金卡。（記者王冠仁翻攝）

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