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巴西衝浪男神「完美懸浮半空」 百萬網讚嘆︰巴黎奧運最佳照片！

2024/07/30 16:57

上屆奧運金牌得主、巴西衝浪男神梅迪納（Gabriel Medina），在29日的男子短板預賽中，以打破該項目在奧運史上最高成績闖進8強賽，而他在比賽期間出現「懸浮半空」的照片，更在全球掀起熱議。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運如火如荼舉行，各國好手進行熱血賽事的同時，場外攝影師也拍到不少讓人驚豔的精采瞬間。上屆奧運金牌得主、巴西衝浪男神梅迪納（Gabriel Medina），在29日的男子短板預賽中，以打破該項目在奧運史上最高成績闖進8強賽，而他在比賽期間出現「懸浮半空」的照片，更在全球掀起熱議。

綜合外媒報導，巴黎奧運衝浪項目從7月27日至8月5日，在知名度假名勝大溪地舉辦。擁有3個世界冠軍頭銜、現年30歲的巴西衝浪選手梅迪納，在男子短板第五輪預賽中，獲得了高達9.90的分數，打破該項目在奧運史上最高單次成績，成功挺進8強賽。儘管創造了新紀錄，但梅迪納仍在賽後提到，他認為自己還有進步空間，能做到更完美。

另據報導指出，梅迪納在完成第五輪比賽時，被攝影師布魯耶（Jerome Brouillet）捕捉到他做出一幕不可思議的「反重力」照片，引發全球網友討論。從照片顯示，梅迪納乘著浪飛起，並在落入海裡前，他雙腳用力一蹬，讓自己與衝浪板彷彿同時懸浮在半空中，接著他將右臂舉在空中，朝天上做出「1」的手勢。

由於這一幕的拍攝時機和角度都恰到好處，讓巴黎奧運官網即時更換將這張照片刊登到主頁，令許多網友驚艷不已；事後梅迪納也開心將照片轉發到高達1186萬粉絲追蹤的個人IG上，截至目前為止，已吸引哥達230萬人按讚。對此，美媒《紐約NBC》在報導中指出，儘管目前衝浪比賽金牌會由誰取得還不清楚，但可以肯定的是，梅迪納已經贏得了本屆奧運最酷炫照片獎。

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