戴資穎「關鍵一戰」強碰依瑟儂力拚晉級 今日賽事預告與轉播

戴資穎強碰依瑟儂「關鍵一戰」攸關晉級。（資料照，美聯社）
早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！
巴黎奧運正在如火如荼的展開，羽球方面，眾所期待的台灣一姊戴資穎將迎來重要一役，將力抗泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）爭奪晉級資格，另外男雙李洋 / 王齊麟也將面對中國組合歐烜屹／劉雨辰，一哥周天成則要與香港好手李卓耀一戰；拳擊部分，男子拳擊71公斤級的台灣好手甘家葳，則是將在16強迎戰美國瓊斯（Omari Jones），各位一定要鎖定轉播，一起為台灣選手加油！
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奧運其他賽事中，日本女足將在預賽迎戰奈及利亞、美國男籃則是要強碰在熱身賽以1分惜敗的南蘇丹等運動項目，各位球迷也請記得要鎖定轉播，支持你所愛的隊伍。
在大聯盟的部分，今天將送上道奇對戰教士的比賽，前者派出王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow），後者則由蝴蝶球投手沃德倫（Matt Waldron）率先迎敵，精彩可期的賽事，球迷朋友們不要錯過轉播！
中華職棒今日迎來3地開打，移師花蓮的味全、台鋼之戰將進行第2場賽事，同樣要打2連戰最後1場賽事的統一與兄弟則要在洲際球場進行，而在新莊球場，近期表現不俗的富邦悍將將迎戰樂天桃猿，喜愛中職的朋友不能錯過轉播！
台灣隊巴黎奧運出賽
17:30 甘家葳 拳擊 男57/71/女57公斤級16強 愛爾達體育4台
19:55 羽球 預賽（第2球場） 愛爾達體育1台
巴黎奧運
7/31
08:05 衝浪 男/女獎牌戰 愛爾達體育2台
13:50 鐵人三項 女子個人決賽 愛爾達體育3台
14:25 羽球 預賽 愛爾達體育1台
14:50 排球 波蘭VS巴西 男子預賽 愛爾達體育4台
15:55 桌球 單打32強 愛爾達體育2台
16:50 跳水 女子10公尺跳台決賽 愛爾達體育3台
19:05 BMX花式賽 女子公園賽決賽 愛爾達體育2台
22:00 水球 即時賽況 愛爾達體育4台
20:40 BMX花式賽 男子公園賽決賽 愛爾達體育2台
22:50 排球 美國VS塞爾維亞 女子預賽 愛爾達體育3台
22:50 足球 日本VS奈及利亞 女子預賽 愛爾達體育4台
23:25 競技體操 男子個人全能決賽 愛爾達體育2台
8/1
01:00 水球 即時賽況 愛爾達體育4台
01:25 羽球 預賽 愛爾達體育1台
01:55 桌球 單打16強 愛爾達體育4台
02:25 游泳 決賽 愛爾達體育2台
02:50 籃球 美國VS南蘇丹 男子預賽
MLB
09:30 道奇@教士 緯來體育、愛爾達體育3台
中華職棒
18:35 味全龍@台鋼雄鷹 DAZN1
18:35 統一獅@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育3台
18:35 樂天桃猿@富邦悍將 愛爾達體育4台
日本職棒
16:58 樂天@軟銀 DAZN2
TAT籃球亞洲巡迴賽-台北站
14:00 菲律賓三寶顏勇士@澳門黑熊（7/31補賽）
16:30 東海海盜@香港黑龍（7/31補賽）
轉播：緯來體育