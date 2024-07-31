晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

戴資穎「關鍵一戰」強碰依瑟儂力拚晉級 今日賽事預告與轉播

2024/07/31 06:46

戴資穎強碰依瑟儂「關鍵一戰」攸關晉級。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

巴黎奧運正在如火如荼的展開，羽球方面，眾所期待的台灣一姊戴資穎將迎來重要一役，將力抗泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）爭奪晉級資格，另外男雙李洋 / 王齊麟也將面對中國組合歐烜屹／劉雨辰，一哥周天成則要與香港好手李卓耀一戰；拳擊部分，男子拳擊71公斤級的台灣好手甘家葳，則是將在16強迎戰美國瓊斯（Omari Jones），各位一定要鎖定轉播，一起為台灣選手加油！

奧運其他賽事中，日本女足將在預賽迎戰奈及利亞、美國男籃則是要強碰在熱身賽以1分惜敗的南蘇丹等運動項目，各位球迷也請記得要鎖定轉播，支持你所愛的隊伍。

在大聯盟的部分，今天將送上道奇對戰教士的比賽，前者派出王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow），後者則由蝴蝶球投手沃德倫（Matt Waldron）率先迎敵，精彩可期的賽事，球迷朋友們不要錯過轉播！

中華職棒今日迎來3地開打，移師花蓮的味全、台鋼之戰將進行第2場賽事，同樣要打2連戰最後1場賽事的統一與兄弟則要在洲際球場進行，而在新莊球場，近期表現不俗的富邦悍將將迎戰樂天桃猿，喜愛中職的朋友不能錯過轉播！

台灣隊巴黎奧運出賽

17:30 甘家葳 拳擊 男57/71/女57公斤級16強 愛爾達體育4台

19:55 羽球 預賽（第2球場） 愛爾達體育1台

巴黎奧運

7/31

08:05 衝浪 男/女獎牌戰 愛爾達體育2台

13:50 鐵人三項 女子個人決賽 愛爾達體育3台

14:25 羽球 預賽 愛爾達體育1台

14:50 排球 波蘭VS巴西 男子預賽 愛爾達體育4台

15:55 桌球 單打32強 愛爾達體育2台

16:50 跳水 女子10公尺跳台決賽 愛爾達體育3台

19:05 BMX花式賽 女子公園賽決賽 愛爾達體育2台

22:00 水球 即時賽況 愛爾達體育4台

20:40 BMX花式賽 男子公園賽決賽 愛爾達體育2台

22:50 排球 美國VS塞爾維亞 女子預賽 愛爾達體育3台

22:50 足球 日本VS奈及利亞 女子預賽 愛爾達體育4台

23:25 競技體操 男子個人全能決賽 愛爾達體育2台

8/1

01:00 水球 即時賽況 愛爾達體育4台

01:25 羽球 預賽 愛爾達體育1台

01:55 桌球 單打16強 愛爾達體育4台

02:25 游泳 決賽 愛爾達體育2台

02:50 籃球 美國VS南蘇丹 男子預賽

MLB

09:30 道奇@教士 緯來體育、愛爾達體育3台

中華職棒

18:35 味全龍@台鋼雄鷹 DAZN1

18:35 統一獅@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育3台

18:35 樂天桃猿@富邦悍將 愛爾達體育4台

日本職棒

16:58 樂天@軟銀 DAZN2

TAT籃球亞洲巡迴賽-台北站

14:00 菲律賓三寶顏勇士@澳門黑熊（7/31補賽）

16:30 東海海盜@香港黑龍（7/31補賽）

轉播：緯來體育

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。