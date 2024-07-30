奧運游泳》金牌成績在上屆只排第8 今年難破世界紀錄跟泳池有關嗎？

馬丁安吉。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運游泳項目迄今進行了3天還沒有出現任何世界紀錄，且男子100公尺蛙式金牌義大利馬丁安吉（Nicolò Martinenghi）的成績，放在3年前的東京奧運只能排在第8名，相當罕見，此問題也讓外界掀起討論。

不僅如此，女子400公尺自由式有3位前後任世界紀錄保持人對決，外界看好能在頂尖對決中打破3分55秒38，再創新猷，但成績並不如預期，澳洲提姆絲（Ariarne Titmus）以3分57秒49完成衛冕，17歲加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）3分58秒37鍍銀，美國「女飛魚」雷德姬（Katie Ledecky）4分00秒86鍍銅。

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外媒推論泳池深淺可能是原因之一，畢竟國際賽泳池的標準水深為3公尺標準，夠深的話，在打水時的水波反射速度慢，對人體產生的阻力較小，也可以游比較快，但巴黎奧運的水深只有2.15公尺，這也讓之前到場練習的日本選手感到驚訝。

只是水池深淺並不一定是真的影響今年奧運成績普遍不佳的原因，美國女將萊姆斯（Katie Grimes）表示，她自己游起來沒有感覺太大不同，或許最終成績真的比較慢，但大家都是一樣的情況，所以沒差。

至於義大利馬丁安吉也說，每個人都沒游出最快的速度，大家也都有討論過這個問題，他自己並不知道原因，「但我不在乎，反正我是奧運冠軍，我今天就是最快的！」

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