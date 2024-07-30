奧運體操》日本男團神逆轉中國摘金 監督感謝《灌籃高手》作者一句話鼓勵

日本男子體操代表隊（中）逆轉摘金。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運男子團體體操決賽，日本男子體操代表隊上演大驚奇，以總分259.594分完成大逆轉，最後就S以0.532分之差超越中國男團的259.062分，日本男團逆轉摘金。日本男團監督水鳥壽思在社群媒體X上PO出知名漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥先前送給日本隊的親筆畫。

日本男團在前5項比完還落後3.267分，最後靠杉野正堯、岡慎之助、橋本大輝的出色發揮，加上中國選手蘇煒德兩度掉槓，橋本大輝最後拿到14.566分，助日本男團完成大逆轉。

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水鳥壽思在X上PO出井上雄彥先前送給日本隊的親筆畫，並發文寫道，「『現在放棄的話...比賽就結束了。』我們直到最後都沒有放棄，我們相信，只要不放棄，堅持下去，機會就會到來。感謝大家。」

截至今天下午5點為止，日本隊以6金、2銀、4銅，高居所有奧運參賽國中最佳。地主國法國以5金、8銀、3銅居第二。中國以5金、5銀、2銅居第三。

日本男子體操代表隊（中）逆轉摘金。（路透）

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