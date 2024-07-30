奧運桌球》「沈默殺手」林昀儒直落四戰勝克國老將 晉級男單16強

林昀儒。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒今天在巴黎奧運男單32強登場，小林以11：4、11：9、11：9、11：6擊敗世界排名68的克羅埃西亞38歲老將賈西納（Andrej Gaćina），挺進16強。

世界排名第8的林昀儒本屆奧運三線作戰，雖然和陳思羽的混雙在8強止步，但期間仍帶給世界第1中國的王楚欽、孫穎莎極大威脅，小林如今則要繼續在男單奮戰，他首輪以4：1擊退世界排名75的波多黎各選手阿法納多爾（Brian Afanador）。

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林昀儒生涯對決賈西納6次還沒輸過，但近一次在去年WTT阿拉木圖挑戰賽，小林鏖戰5局才以3：2逆轉勝。

林昀儒首局先連得3分，再來更是擴大領先優勢，只花6分鐘就先馳得點，不過經驗豐富的賈西納在第二局做出調整並取得5：2，但小林還是有辦法後來居上再下一城。

林昀儒在第三局雖然也是面臨落後，但他還是臨危不亂，在8：9落後下連續得分，成功獲得聽牌，小林在第四局又是連續得分，成功打敗對手晉級。

林昀儒16強對手將是斯洛維尼亞約基奇（Darko Jorgic）、英國皮契福德（Liam Pitchford）之間的贏家，其中小林在上屆東京奧運8強就是戰勝約基奇躋身4強。

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