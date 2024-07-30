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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》王冠閎若拚進決賽將成台灣史上第一人 教練點出他的優勢

2024/07/30 18:34

王冠閎。（路透）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣蝶王」王冠閎今天在巴黎奧運男子200公尺蝶式預賽，以1分55秒32躋身第8，連續第2屆奧運晉級準決賽，比賽將在台灣時間凌晨2點42分登場，他的教練黃智勇認為，王冠閎這一趟秒數比預期好，但準決賽需再加把勁，要游進1分54秒才有機會。

王冠閎在上屆東京奧運男子200蝶預賽游出破全國紀錄的1分54秒44，一舉勇闖準決賽，儘管最終未能躋身決賽，仍創下近年台灣游泳選手奧運最佳成績，若他今天能闖進決賽，將成為我國史上第一人。

王冠閎這次奧運表現備受期待，他在預賽繳出1分55秒32，黃智勇說：「秒數比預期好一點，原本預期進前16就要游到1分55秒左右，前16強的秒數跟我們預測差不多。」

進入準決賽後，各國好手肯定是火力全開，「希望冠閎晚上決賽可以再加把勁，沒有看到1分54秒是進不了前8的。」不過，黃智勇點出王冠閎的優點，「冠閎的心態調整比其他選手來的好，不太在意外界看法，會專心把自己該做的做好，比如200蝶需要很好的配速、需要設計戰術策略，畢竟要游4趟。」

針對稍晚的準決賽，黃智勇透露，賽前還是以討論戰術、策略為主，放手一搏，「名次有時也是運氣運氣，這幾天很多差距都是0.01、0.02秒，名次就有差距。」

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