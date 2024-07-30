晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男籃》「字母哥」獨砍27分11籃板還是沒用！希臘不敵西班牙吞2連敗

2024/07/30 19:36

亞德托昆波。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運男籃A組預賽西班牙與希臘之戰，儘管希臘「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度砍下27分11籃板的優異成績，但還是難以隻手遮天，終場希臘以77：84不敵西班牙，小組賽吞下2連敗。

兩隊在小組賽首戰皆以失利收場，西班牙以80：92不敵澳洲，希臘則以79：86敗給加拿大。今天雙方都要避免2連敗窘境，首節希臘以22：21的些微差距領先西班牙，然而次節希臘攻守失序，單節被西班牙打出28：13攻勢，半場打完陷入35：49落後。

易籃後，亞德托昆波單節攻下8分，加上希臘第三節結束前砍進該節第3顆三分球，追近至56：62。決勝節更靠著托利奧普洛斯（Vasilis Toliopoulos）連砍2顆三分球追到67：68，然而西班牙很快打出一波11：4的攻勢，最終希臘仍無法將戰局扳近延長賽。

西班牙有4人得分上雙，亞爾達瑪（Santi Aldama）19分12籃板3火鍋，柳利（Sergio Llull）13分7助攻3籃板，赫南高梅茲（Willy Hernangomez）11分7籃板，費南德茲（Rudy Fernandez）10分。

亞德托昆波此役17投12中砍下全場最高27分，外帶11籃板3助攻2抄截，替補上陣的托利奧普洛斯8投5中、三分6投4中貢獻14分，然而希臘的老毛病還是進攻斷層，除了亞德托昆波與托利奧普洛斯之外無人得分上雙，最高為帕帕尼古拉烏（Kostas Papanikolaou）的9分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。