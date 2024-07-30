奧運男籃》「字母哥」獨砍27分11籃板還是沒用！希臘不敵西班牙吞2連敗

亞德托昆波。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運男籃A組預賽西班牙與希臘之戰，儘管希臘「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度砍下27分11籃板的優異成績，但還是難以隻手遮天，終場希臘以77：84不敵西班牙，小組賽吞下2連敗。

兩隊在小組賽首戰皆以失利收場，西班牙以80：92不敵澳洲，希臘則以79：86敗給加拿大。今天雙方都要避免2連敗窘境，首節希臘以22：21的些微差距領先西班牙，然而次節希臘攻守失序，單節被西班牙打出28：13攻勢，半場打完陷入35：49落後。

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易籃後，亞德托昆波單節攻下8分，加上希臘第三節結束前砍進該節第3顆三分球，追近至56：62。決勝節更靠著托利奧普洛斯（Vasilis Toliopoulos）連砍2顆三分球追到67：68，然而西班牙很快打出一波11：4的攻勢，最終希臘仍無法將戰局扳近延長賽。

西班牙有4人得分上雙，亞爾達瑪（Santi Aldama）19分12籃板3火鍋，柳利（Sergio Llull）13分7助攻3籃板，赫南高梅茲（Willy Hernangomez）11分7籃板，費南德茲（Rudy Fernandez）10分。

亞德托昆波此役17投12中砍下全場最高27分，外帶11籃板3助攻2抄截，替補上陣的托利奧普洛斯8投5中、三分6投4中貢獻14分，然而希臘的老毛病還是進攻斷層，除了亞德托昆波與托利奧普洛斯之外無人得分上雙，最高為帕帕尼古拉烏（Kostas Papanikolaou）的9分。

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