巴黎前線》被對手踩腳導致跌倒 黃筱雯遺憾落敗自責落淚

台灣拳擊選手黃筱雯出戰巴黎奧運女子54公斤級賽事，止步16強難掩失落。（巴黎奧運採訪團攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣拳擊女將黃筱雯今天在巴黎奧運女子54公斤級16強戰，和頭號種子保加利亞佩特羅娃（Stanimira Petrova）激戰3回合，一度有機會取勝，未料最後關頭因跌倒，被判讀秒，氣勢瞬間被壓過，賽後紅著眼眶表示，跟她沒有差很多，應該可以贏的，下次碰到這樣的對手可能得更強勢一點。

26歲的黃筱雯在上屆東京奧運奪下女子51公斤級銅牌，也是我國史上首面奧運獎牌，這次被看好有機會在巴黎摘金。

請繼續往下閱讀...

黃筱雯今天的對手佩特羅娃曾拿下2面歐錦賽金牌、2座歐洲運動會冠軍，並不好惹，但黃筱雯僅在開賽略居下風，第2、3回合都打得相當強勢，還把對手護齒套都打掉。無奈最後關頭對手的左腳踩到黃筱雯右腳，導致她跌倒被讀秒，氣勢瞬間瓦解。

黃筱雯認為，前兩回合都有把該做的做出來，並針對她的打法，發揮得還不錯，但第3回合決勝局時，可能對手是頭號種子，裁判對她印象較深刻，「加上她打到都會擺東擺西，可能裁判喜歡她這種自信展現，很可惜沒有強勢一點壓住她，最後10幾秒又被裁判誤判讀秒。」

「她踩到我，裁判還跟我說OK，但都讀秒了，印象分數也被別人抓去了。」黃筱雯賽後談到這次判決有些氣憤並哽咽地說：「跟她沒有差很多，應該可以贏的，自己可能沒那麼強勢，下次碰到這樣的對手會更自信一點。」即便遺憾落敗，但黃筱雯仍打起精神，希望大家為之後出賽的台灣選手們加油。

台灣拳擊選手黃筱雯出戰巴黎奧運女子54公斤級賽事，止步16強難掩失落。（巴黎奧運採訪團攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法