全國首屆虛擬三項運動錦標賽預賽開跑 石門水庫成比賽場景

桃園市「2024全國虛擬三項運動錦標賽」，石門水庫成賽事虛擬場景。 （記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市舉辦全國首屆虛擬運動賽事「2024全國虛擬三項運動錦標賽」，開放16歲以上一般民眾、運動選手參與，民眾可在7月26日至8月25日期間，至桃園市各運動中心或合作的健身業者場館，甚至是家中參加預賽，在石門水庫的虛擬場景中，體驗虛擬自行車、跑步的運動樂趣，決賽9月7日於桃園藝文廣場登場。

「2024全國虛擬三項運動錦標賽」由桃園市政府指導，中華民國虛擬運動總會與桃園市政府體育局主辦，賽事參考Olympic Esports Week 的虛擬2鐵賽，進行虛擬自行車3000公尺、虛擬跑步1500公尺、虛擬划船500公尺，等3項賽事項目。

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此賽事與台灣新創競賽軟體WhiizU合作，其中，自行車、跑步賽事項目的虛擬場景，特別重現桃園石門水庫的場景，做為虛擬競賽場地，場景逼真讓參賽者身歷其境。

桃園市副市長蘇俊賓今日在會場體驗虛擬划船，他表示，虛擬運動一定是未來的主流趨勢，剛剛走進會場時候在下雨，覺得非常貼切今天的主題，平常有點要下雨的樣子，一般人可能就不會去運動，未來如果有相關成熟的科技跟軟體，那就沒有不運動的藉口，隨時都可以運動，這是非常好，而且非常新的方式，相信參加的人會愈來愈多。

獲邀出席活動的2024年亞洲登山車錦標賽台灣隊國手林宜原認為，虛擬運動可以更幫助訓練上的一些質量，又增加了一些趣味程度，訓練不會那麼枯燥乏味，訓練以外，偶爾想輕鬆騎，娛樂一下，虛擬運動也是一個不錯的選擇。

「2024全國虛擬三項運動錦標賽」預賽時間從7月26日進行至8月25日，參賽者可至桃園市的各運動中心或健身連鎖業者「World Gym」等地點參與，或使用自有可藍芽連線至競賽軟體之器材（跑步機、自行車機或自行車訓練台、踏頻器等）連線至競賽軟體，完成虛擬跑步和虛擬自行車指定距離，划船項目作為練習，預賽階段不計入排名，相關賽事資訊可至活動網站查詢（https://virtualtriathlon2024.com.tw/events-race.html）

桃園市副市長蘇俊賓（右）在會場體驗虛擬划船。（記者黃政嘉攝）

2024年亞洲登山車錦標賽台灣隊國手林宜原（右）認為，虛擬運動增加訓練趣味。（記者黃政嘉攝）

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