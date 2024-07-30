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巴黎前線》黃筱雯因關鍵判決落敗很可惜 劉宗泰：地主觀眾都覺得她會贏

2024/07/30 19:42

台灣拳擊選手黃筱雯出戰巴黎奧運女子54公斤級賽事，止步16強難掩失落。（巴黎奧運採訪團攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣拳擊女將黃筱雯今天在巴黎奧運女子54公斤級16強戰，和頭號種子保加利亞佩特羅娃（Stanimira Petrova）激戰3回合後，一度有機會取勝，最後卻因被對手踩腳後跌倒被讀秒，氣勢全被澆熄，無緣取勝，賽後教練劉宗泰直言可惜，但拳擊沒有抗議機制，也無法改變結果。

黃筱雯今面對佩特羅娃僅在開賽略居下風，第2、3回合都打得相當強勢，還把對手護齒套都打掉。無奈最後關頭，對手的左腳踩到黃筱雯右腳，導致她跌倒被讀秒，氣勢瞬間瓦解。

對於這次判決，劉宗泰表示，黃筱雯並非被對手的拳打到導致跌倒，「我有做一個示意說這拳不應該算，但他讀秒確實會影響到下面評判。」劉宗泰解釋，拳擊比賽無法抗議，也因此一直被詬病，不管是台上扣分、讀秒或是台下評分，都沒有抗議機制，「很可惜啦！沒能為國家隊再拿下獎牌。」

不過，劉宗泰認為，黃筱雯此仗發揮出色，「這一場都有按照我們的戰術戰略，第2回合扳平了應該非常有機會，只是最後的把握沒有很精準。」

劉宗泰透露，連地主觀眾都覺得贏得會是黃筱雯，也肯定她這陣子的努力，「這場非常有競爭力，她還沒有到退休的時候，她的實力在國際賽還是很有競爭力，希望大家多鼓勵她。」

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