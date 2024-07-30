奧運羽球》哼著歌離場 3連勝的麟洋配放鬆迎接硬仗

麟洋配晉級機會很高。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕李洋／王齊麟在分組預賽3連勝，取得晉級8強制高點，賽後接受外媒採訪還能烙英語，最後啍著歌離開。從當初抽籤時狂飆髒話，如今在小組賽3戰全勝，晉級8強機會很高，他們心情輕鬆許多。李洋說，大概有80%吧（晉級機會），不過2人一點都不敢大意。

對於分組第三戰對美國邱愷翔／尤安，王齊麟表示他打得特別緊強，因為對手沒有任何包袱，外界對美國隊的印象可能沒那麼深，不過他們進步很多，打起來很有侵略性，有一陣子曾經在土銀訓練，所以必須全力以赴應戰。

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王齊麟表示，剛抽籤時心情真的很差，覺得非常硬，李洋爆料王齊麟當時衝出去大罵，整棟樓都聽到了！談到當初抽籤時覺得非常艱難，到如今漸入佳境，王齊麟說，我覺得有點意想不到，尤其剛來巴黎時狀況時好時壞，也沒有打得特別順利，希望可以把訓練時的成果在比賽時發揮出來，如果進到8強後也希望可以維持下去。

李洋說：「之前的事已經完全過去了，現在做好現在的事情，太多人會覺得那時候我們真的很好正處於顛峰，也許那時候的我們是如此，現在把每一步做好更適合我們，不再去想以前，更專注在未來。」在奧運3連勝之後，李洋說，開始有享受比賽的感覺。王齊麟則表示，前2場非常享受比賽，尤其對丹麥那場比賽高張力的對抗，最後贏下來感覺真爽。

外媒採訪時大讚兩人「為大賽而生」，王齊麟表示，非常謝謝他們一直關注，「我覺得不管是奧運還是一般公開賽，我們都希望打好每一場比賽。」李洋說，其實沒有去想這個問題，畢竟沒有人天天過年，打好每一場比較重要。

麟洋配晉級機會很高。（特派記者王元鴻攝）



麟洋配晉級機會很高。（特派記者王元鴻攝）

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