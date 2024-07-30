奧運男籃》巴瑞特24分、「SGA」19分 加拿大退澳洲收2連勝

加拿大「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（右）。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運小組賽A組賽事，加拿大巴瑞特（RJ Barrett）今天交出全場最高的24分，上季摘得NBA年度MVP的「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）交出16分表現，加拿大最後以93比83擊敗澳洲，加拿大收下2連勝，澳洲男籃則是1勝1敗。

此戰前半段雙方互咬分數，第2節剩下約4分鐘時，雙方打成37平。澳洲打出一波10比4攻勢要回領先，上半場打完加拿大以45比49落後。

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易籃後，加拿大靠巴瑞特在第三節獨得13分，一度有6分領先，但澳洲麥克維（Jack McVeigh）連續投進2顆三分，前三節打完加拿大以72比70領先。末節澳洲手感下滑，前9分鐘只拿9分、單節只得13分，加拿大靠「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）終場前投進三分，最後就以10分之差贏球。

加拿大巴瑞特（左）。（路透）

加拿大全隊有4人得分上雙，巴瑞特24分7籃板5助攻、另有2次抄截。吉爾吉斯亞歷山大16分3抄截，布魯克斯也拿16分，道特11分3抄截。

澳洲隊以後衛吉迪（Josh Giddey）19分7籃板5助攻最佳，中鋒蘭德爾（Jock Landale）16分12籃板，丹尼爾斯（Dyson Daniels）10分，艾克森替補出發拿15分。米爾斯全場10投2中拿8分。澳洲全場發生18次失誤，多於加拿大全隊的11次失誤。

澳洲後衛吉迪（左）。（法新社）

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