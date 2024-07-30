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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運羽球》與戴資穎交手就像看見自己倒影 依瑟儂談「宿命對決」吐心聲

2024/07/30 22:27

依瑟儂。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）今天在巴黎奧運羽球女單登場，以21：8、21：8擊敗比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），明天將與台灣一姐戴資穎進行「宿命對決」，對此她也吐露心聲。

依瑟儂只花34分鐘就輕鬆告捷，賽後她接受泰國媒體採訪表示，對自己的表現感到滿意，發揮比預期更好，雖然有些緊張，但球都能打到想要的位置。她還補充，今天場地的狀況和風勢，並沒有對自己的比賽造成太大的影響。

對於即將面對戴資穎來爭取晉級資格，依瑟儂直言，「與戴資穎的比賽，是考驗誰能把自己的球路控制得更好。她的經驗比我豐富，克服過不少壓力，但我還不及她。不過我會盡力享受比賽，因為期望越高，反而會因為壓力更大而無法展現平時訓練的成果。」

而被問及賽後是否有台灣媒體向她詢問關於小戴的問題，依瑟儂透露，「他們問我對即將退休的戴資穎有何感想，我回答說，感覺就像看到自己的倒影，因為我們的風格很相似，但她的身體條件、球速和速度更好，思維也更勝一籌。」

依瑟儂最後表示，這是她第4屆奧運，她不會對比賽結果抱有過高的期望，會坦然接受一切。她不認為自己是唯一需要承擔國家希望的人，反而更應該享受生活，如果打球不開心，就更無法發揮。但她也強調，這並不意味著她不期待奪牌，只是希望能在比賽中做到最好。

戴資穎。（資料照，美聯社）

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