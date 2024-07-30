奧運桌球》嚇出冷汗！北韓黑馬惜敗收銀 中國收史上首面混雙金牌

北韓黑馬李正植／金琴英收下混雙銀牌。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運桌球項目混雙賽事金牌戰，北韓黑馬李正植／金琴英在五環殿堂一戰成名，今天在決賽面對世界第一的中國「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎，雙方激戰6局，李正植／金琴英最後以總局數2比4輸球，仍收下銀牌。而王楚欽／孫穎莎勇奪中國隊本屆奧運第6面金牌，也是中國桌球隊史首面奧運混雙金牌。

名列大會第16種子的李正植／金琴英，首輪爆冷擊敗第2號種子日本組合早田希娜／張本智和，8強賽再打敗第8種子瑞典搭檔法爾克（Mattias Falck）／卡爾森（Kristian Karlsson），李正植／金琴英在4強賽又擊敗香港組合黃鎮廷與杜凱琹，殺進決賽。

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今天的奧運桌球混雙金牌戰，王楚欽／孫穎莎在前4局打完，分別是11：6、7：11、11：8、11：5，暫以3比1領先，但李正植／金琴英在第5局以11：7拿下，局數追至2比3。關鍵第6局，李正植／金琴英與對方三度打成平手，可惜李正植／金琴英組合關鍵時刻發生失誤，讓王楚欽／孫穎莎以11：8帶走比賽。

王楚欽賽後坦言，這面混雙金牌太不容易，「（這面混雙）積在我心裡面太久了，就像有人說的，我會用生命捍衛這面金牌，我做到了。」

世界第一的中國「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎摘得混雙金牌。（路透）

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