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中職》賴鴻誠守下PK戰無失分 台鋼靠再見暴投擊敗味全

2024/07/30 22:14

台鋼雄鷹賴鴻誠投延長賽第10局無失分，拿下勝投。（台鋼雄鷹提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕花蓮球場本季首戰就打成延長賽PK戰，台鋼賴鴻誠守住10局上無失分，10局下味全龍發生再見暴投，台鋼2:1險勝，隊史花蓮首戰拿下勝利，終止3連敗，把味全打成4連敗，下半季戰績追平味全並列第5。

10局上賴鴻誠攔下首名打者張政禹的強勁反彈球，將來不及回二壘的劉時豪觸殺出局，雖然被郭天信擊出安打，味全1出局攻佔二、三壘，賴鴻誠讓陳品捷打成三壘滾地球，三壘手杜家明傳捕手張肇元，將張政禹觸殺出局，再讓李凱威打成高飛球結束攻勢。

10局下味全起用終結者陳冠偉，先投出故意四壞球將壘包塞滿，杜家明觸擊造成陳冠偉暴傳一壘，台鋼無人出局攻佔滿壘，陳冠偉再投出暴投而結束比賽。

第1局台鋼前兩棒曾子祐和陳文杰連續安打攻佔一、三壘，王柏融高飛犧牲打先馳得點，台鋼1:0領先。

第3局換成味全張祐銘和張政禹連續安打，同樣無人出局攻佔一、三壘，但是張祐銘被台鋼捕手吳明鴻牽制夾殺出局，失去扳平的機會。

第6局台鋼先發投手後勁連投2次四壞球，台鋼起用施子謙中繼，2出局後郭嚴文適時安打追平比數，形成1:1，一路僵持打進延長賽。

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