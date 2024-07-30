巴黎前線》每一分都很重要 麟洋配晉級8強條件出爐

李洋／王齊麟（左）。（路透）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕巴黎奧運羽球男子雙打李洋／王齊麟存D組賽拉出3連勝，不過這個小組有5隊，戰況比較複雜，台灣組合並沒有確定晉級，如果明天最終戰麟洋配對決中國歐烜屹／劉雨辰能夠取勝，當然以分組第一晉級8強，若未能擊敗中國組合，就可能形成3隊戰績相同的局面，要再比勝負局數、淨勝分，因此每一戰、每一分都至關重要。

D組除了麟洋配3連勝，日本、丹麥、中國都各有1敗，今晚中國對日本之戰，輸球的一方就退出晉級行列，而明天日本對丹麥一戰也影響晉級態勢，最後有可能形成3隊戰績相同的局面，根據奧運羽球分組的晉級規則，依序為戰績，戰績相同再比較淨勝局，最後再比淨勝分，台灣麟洋配目前佔有最大優勢，但也未能保證晉級。

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目前麟洋配3勝之外，3戰只掉對丹麥的1局，贏6局輸1局，淨勝局+5，得失分方面145：102，淨勝分+43分。同樣打完3場的丹麥2勝1敗，淨勝局+3，淨勝分+17。日本和中國隊淨勝局都是0，淨勝分+3和+1，因此未來4隊的戰況都牽動晉級態勢，只有4連敗的美國組合提前打包，還有稍晚中國對日本也會淘汰其中一隊。

分組比賽確定8強席位，會在最後一場比賽結束15分鐘後公開抽籤。

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