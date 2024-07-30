奧運男籃》將迎戰熱身賽曾險勝南蘇丹 美國夢幻隊不敢大意

美國男籃。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運男子籃球C組賽事，美國男籃下一場將碰上黑馬南蘇丹，雙方各握有1勝。首度征戰五環殿堂的柯瑞（Stephen Curry）直言，「我們要有適當的恐懼感。」

南蘇丹曾在自辦熱身賽與美國男籃交手，讓這支夢幻隊嚇出冷汗，最後靠「詹皇」詹姆斯（ LeBron James）挺身而出，讓南蘇丹以1分之差吞敗。南蘇丹的名單上沒有現役的NBA球員，首戰卻以90比79擊敗波多黎各，讓南蘇丹勇奪奧運賽場首勝。

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「他們差一點擊敗我們。」美國男籃總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，「我真的很高興能與他們交手，這樣我們就能感受他們的速度、以及三分外線能力，感覺他們有多棒。」；柯瑞表示，「我們知道，我們不能在任何比賽中漫不經心打球，並認為自己會贏。」

柯瑞。（資料照，美聯社）

《ESN》指出，南蘇丹是一支充滿NBA級別速度的球隊，與塞爾維亞不同。南蘇丹總教練艾維（Royal Ivey）是現任NBA休士頓火箭助理教練，場上會擺出5名具有三分能力的選手。南蘇丹當時在熱身賽碰上美國男籃，全場砍進14顆三分球。

柯瑞認為，熱身賽安排得很好，「因為你可以找出我們需要改進的地方，同時也能感受到那些想要擊敗我們球隊的力量。他們是一支非常高效率的進攻球隊，拉開空間、投許多的三分球，並且有很強的運動能力，所以你必須注意要如何防守他們，這與塞爾維亞不同。」

南蘇丹。（資料照，美聯社）

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