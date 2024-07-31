奧運男籃》日本遇「黑哨」？關鍵判決太致命 外國網友都開罵裁判

日本男籃惜敗法國。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運男子籃球B組賽事，日本隊打出驚奇一役，差點扳倒擁有多名現役NBA球員的地主法國，但第四節剩下最後10秒，法國後衛史崔澤爾（Matthew Strazel）的關鍵四分打，幫助法國續命。日本最後在延長賽以90比94敗給法國，無緣本屆奧運首勝。日本男籃主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）坦言，第四節最後的犯規很巨大。

日本隊唯一現役的NBA球員八村壘，此戰16投10中交出24分的優異表現，但他在第四節剩下8分31秒對法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）犯規，裁判經檢視畫面後，升級成違反運動精神犯規，這是他第二次吞違反運動精神犯規，因此被判罰退場。霍瓦斯當下也向裁判抗議。

請繼續往下閱讀...

而日本靠著身高僅172公分的日本後衛河村勇輝在第四節獨得10分，一度幫助日本在該節剩下16秒時以84比80領先。但法國靠史崔澤爾投進三分，並吹判河村勇輝防守犯規，讓法國隊完成四分打追平。雙方打進延長賽。

日本男籃惜敗法國。（法新社）

對於這個關鍵的PLAY，許多外國網友紛紛在FIBA官方社群媒體X上留言寫道，「這哪裡有犯規？」、「根本不是犯規」、「很棒的投籃但不是犯規。」；另一名外國網友就酸，「裁判希望法國隊贏球。」

日本隊最後在延長賽氣力放盡，最後讓法國帶走勝利。霍瓦斯賽後表示，真的很遺憾，延長賽大家都筋疲力盡。

對於第四節法國隊關鍵的四分打，霍瓦斯說，「我們的控球後衛要遠離他，事情就是這樣，哨音響哨，罰球命中，那是很瘋狂的PLAY...他（河村勇輝）的防守很到位。」

河村勇輝全場26投9中，包含6顆三分，外加5罰全進，交出29分6助攻7籃板的表現。河村勇輝賽後一肩扛責，「身為控衛沒能控制比賽，輸掉能贏的比賽，責任在我自己，我的目標是贏球。」

法國籍的馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）18分11籃板6助攻，史崔澤爾17分，富尼耶（Evan Fournier）14分。

法國後衛史崔澤爾（左）關鍵四分打。（法新社）

法國險勝。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法