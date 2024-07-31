奧運男籃》值得鼓勵！172公分河村勇輝砍29分 日本延長賽才輸法國

日本後衛河村勇輝（中）。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕亞洲唯一男籃代表日本隊今天在巴黎奧運小組賽差點就要扳倒擁有「雙塔」的地主法國，可惜末節最後10秒遭法國完成奇蹟「四分打」逼入延長賽，最終日本以90：94惜敗法國，但已經讓地主嚇出一身汗。

八村壘此仗以16投10中，包括3顆三分球，攻下24分，只是他第四節提前離場後，172公分的河村勇輝也無懼對手的高度連續得分，幫助日本取得78：77超前，且努力擋住法國多波進攻，渡邊飛勇還蓋了戈貝爾火鍋，日本歸化洋將霍金森（Joshua Hawkinson）1分06秒在禁區勾射得分，但法國富尼耶（Evan Fournier）49.5秒飆進三分球，幫助法國追成80：80，法國賠上犯規，河村勇輝穩穩兩罰俱中，再來法國進攻不進，只能再送河村勇輝上罰球線。

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日本後衛河村勇輝（右）。（路透）

落後4分的法國沒到絕望時刻，後衛史崔澤爾（Matthew Strazel）10秒完成四分打助法國追平，河村勇輝最後一擊沒進，兩隊只能延長賽分勝負。

法國躲過一劫後，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也接管戰局，先是三分打，再來又飆進三分球及兩罰俱中，且也有阻攻、抄截，在攻守都展現影響力，幫助地主在延長賽打敗日本。

河村勇輝砍進6顆三分彈，斬獲29分、7籃板、6助攻，雖然沒有幫助日本奪勝，但他的表現令人尊敬。至於法國其實贏得很驚險，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）18分、11籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）7分、15籃板，富尼耶14分，續命功臣史崔澤爾17分進帳。

溫班亞瑪（中）。（路透）

溫班亞瑪。（路透）

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