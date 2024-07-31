奧運網球》謝淑薇／曹家宜兵不血刃晉8強！烏克蘭女雙第7種子退賽

謝淑薇（左）與曹家宜。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔本報採訪團／巴黎報導〕「台灣一姊」謝淑薇攜手20歲新星曹家宜，在2024巴黎奧運網球女雙旗開得勝後，原定次輪對決烏克蘭第7種子科絲秋克 （Marta Kostyuk）／雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），由於對手賽前退出，讓她們兵不血刃晉級8強。

謝淑薇／曹家宜天助自助，攜手挺進奧運女雙16強，由於女單12種子科絲秋克歷經近3小時的3盤苦戰，大逆轉希臘第7種子莎卡瑞（Maria Sakkari），驚險晉級8強並決定放棄同日女雙次輪賽事，讓以逸待勞的小薇組合，意外連過兩關。這也是台灣女將繼2012年倫敦、2016年里約後，第3度安抵五環殿堂女雙8強，甚至還有機會突破，持續締造最佳戰績。

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「謝曹配」先前WTA250等級布拉格首度合拍挺進4強，本週初生之犢曹家宜的女雙排名，就從134躍升至117，再創生涯新猷。而在擁有大滿貫女雙7冠的「百搭天后」小薇帶領下，台將老少羅蘭加洛斯紅土初登場，已直落2強壓羅馬尼亞妮可拉絲古（Monica Niculescu）／貝古（Irina-Camelia Begu），這也是小薇相隔12年重返奧運舞台奏捷。

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