奧運網球》納達爾／艾卡拉茲又贏！西班牙夢幻男雙挺進8強

納達爾（左）、艾卡拉茲。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕納達爾（Rafael Nadal）雖然巴黎奧運網球男單次輪止步，他與強勢後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）組成的「夢幻男雙」，已經再接再厲又贏球，西班牙老少歷經搶十激戰，終以6：4、6：7（2：7）、10：2力退荷蘭隊庫爾霍夫（Wesley Koolhof ）／格里克斯普爾（Tallon Griekspoor），2連勝晉級8強，持續攜手朝著金牌邁進。

本屆奧運就在法國公開賽的羅蘭加洛斯紅土進行，破紀錄14度法網紅土奪冠的納達爾，雖然單打敗給「三巨頭」中的塞爾維亞宿敵喬科維奇（Novak Djokovic），這位38歲老將期許雙打最後機會放手一搏，自2008年北京奧運男單、2016年里約奧運男雙打下2面金牌後，成名地再添五環殿堂傳奇。

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揮別與喬帥「經典對決」的輸球陰霾，納達爾賽前心情相當輕鬆，不但熱身前擁抱寶貝兒子，這位前世界球王也在場上扮演精神導師，帶領21歲的艾卡拉茲相互合作，歷經2小時24分鐘拉鋸勝出，場邊再度響起熱烈歡呼聲，球迷頻頻高喊納達爾名字：「拉法！拉法！」慶祝，他們將在8強遭遇美國第4種子克拉吉塞克（Austin Krajicek）／ 拉姆（Rajeev Ram）。

左右開弓的納達爾／艾卡拉茲，共有26座大滿貫男單冠軍，堪稱本屆網球人氣最旺的「夢幻男雙」，尤其在羅蘭加洛斯首度歷史性合拍，更具老少傳承意義。初登場扳倒同樣擅長紅土作戰的阿根廷第6種子後，西國雙星乘勝追擊，面對荷蘭對手開賽第7局率先破發，緊接著化解1個被破發點，5：3取得領先，順勢先馳得盤。

次盤雙方人馬一路互保，僵持不下進入搶7，納達爾組合落入被動，2：4時連掉關鍵3分，遭對手扳回一城。決勝搶十，西國雙星重振旗鼓，一波5：０猛攻重挫對手士氣，順勢奠下勝基，也讓可能是奧運最後一舞的「蠻牛」，屆退前仍有望爭取生涯第3金。

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