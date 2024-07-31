巴黎前線》連兩屆奧運叩關決賽失利 王冠閎喊話下次再來

台灣游泳選手王冠閎在巴黎奧運游泳男子200公尺蝶式出賽，游出1分55秒點07的成績。（巴黎奧運採訪團攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣蝶王」王冠閎今在巴黎奧運男子200公尺蝶式游出1分55秒07，最終以總排第11名，止步準決賽，但已是我國泳將在奧運的最佳名次，對於自己的成績，他認為，還算滿意，但有點可惜，並喊話下次再來。

王冠閎在上屆東京奧運男子200蝶預賽游出破全國紀錄的1分54秒44，一舉勇闖準決賽，儘管最終未能躋身決賽，仍創下近年台灣游泳選手奧運最佳成績。

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王冠閎今天在預賽繳出1分55秒32，晚間準決賽把秒數推進到1分55秒07，對於自己兩趟的表現，他說：「熱身狀況都覺得滿好的，這趟奧運也是滿好的經驗，我覺得今年是最難比的一屆，光是準決賽大家都在1分55秒內。」

連兩屆闖進奧運，王冠閎自認心態上比前一屆穩重許多，可惜都在準決賽止步，「當然希望還可以更好，真的覺得滿可惜的。」他希望還有機會再戰五環殿堂，「該做的都做了，但有時候就是天時地利人和，還有看臨場發揮、賽前準備，自己的成績算滿意了，大家真的表現都還不錯。」

王冠閎提到，這次家人特別飛到法國來幫他加油，他笑說：「所以我會覺得不輸給地主。」他也不忘感謝團本部這次膳食公寓為他送餐，讓他可以專心準備比賽。

台灣游泳選手王冠閎在巴黎奧運游泳男子200公尺蝶式出賽，游出1分55秒點07的成績。（巴黎奧運採訪團攝）

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