晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

巴黎前線》連兩屆奧運叩關決賽失利 王冠閎喊話下次再來

2024/07/31 06:51

台灣游泳選手王冠閎在巴黎奧運游泳男子200公尺蝶式出賽，游出1分55秒點07的成績。（巴黎奧運採訪團攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣蝶王」王冠閎今在巴黎奧運男子200公尺蝶式游出1分55秒07，最終以總排第11名，止步準決賽，但已是我國泳將在奧運的最佳名次，對於自己的成績，他認為，還算滿意，但有點可惜，並喊話下次再來。

王冠閎在上屆東京奧運男子200蝶預賽游出破全國紀錄的1分54秒44，一舉勇闖準決賽，儘管最終未能躋身決賽，仍創下近年台灣游泳選手奧運最佳成績。

王冠閎今天在預賽繳出1分55秒32，晚間準決賽把秒數推進到1分55秒07，對於自己兩趟的表現，他說：「熱身狀況都覺得滿好的，這趟奧運也是滿好的經驗，我覺得今年是最難比的一屆，光是準決賽大家都在1分55秒內。」

連兩屆闖進奧運，王冠閎自認心態上比前一屆穩重許多，可惜都在準決賽止步，「當然希望還可以更好，真的覺得滿可惜的。」他希望還有機會再戰五環殿堂，「該做的都做了，但有時候就是天時地利人和，還有看臨場發揮、賽前準備，自己的成績算滿意了，大家真的表現都還不錯。」

王冠閎提到，這次家人特別飛到法國來幫他加油，他笑說：「所以我會覺得不輸給地主。」他也不忘感謝團本部這次膳食公寓為他送餐，讓他可以專心準備比賽。

台灣游泳選手王冠閎在巴黎奧運游泳男子200公尺蝶式出賽，游出1分55秒點07的成績。（巴黎奧運採訪團攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。